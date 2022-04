Motorola: quale smartphone TOP conviene comprare?

Motorola ha presentato oggi il nuovo smartphone di fascia medio-alta, Edge 30. Ma ci sono valide alternative nella sua categoria?

Come vi abbiamo riportato quest’oggi, Motorola ha tolto i veli al suo fantastico nuovo smartphone di fascia medio-alta. Si chiama Edge 30 ed è un concentrato di tecnologia davvero speciale. Appena presentato, tra l’altro, è già in super sconto su Amazon (-150€) sul prezzo di listino.

Il dispositivo è l’ultimo nato della famiglia di punta del colosso americano di proprietà di Lenovo. Presenta un meraviglioso schermo OELD con risoluzione FullHD+, refresh rate da 144 Hz e dimensione di 6,5 pollici. Non manca il sound by Dolby Atmos e c’è un processore octa-core di Qualcomm con modem 5G sotto la scocca. Il tutto è racchiuso in un design sottile ed elegante. E se volessimo puntare a qualcosa di simile ma al contempo più potente?

Motorola Edge 30 Pro: l’alternativa top

Se avete qualcosina in più da spendere e volete il top del top del momento, in alternativa c’è il Motorola Edge 30 Pro, un super flagship dal comparto fotografico top e processore Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm. È il re del mercato, uno dei device più potenti di oggi ma che gode di un prezzo davvero “low-cost”. Può essere infatti vostro a un prezzo di lancio aggressivo, a soli 698,99€.

Moto Edge 30 Pro è uno smartphone di punta davvero eccezionale, dotato di un processore all’avanguardia, un’estetica minimal ma accattivante, un pannello flat con selfiecam da ben 60 Megapixel al centro dell’unità. Posteriormente, ci sono tre sensori fotografici con la main camera da 50 Mpx.

Parliamoci chiaro, insomma, si tratta di uno dei dispositivi più potenti sul mercato, grazie anche alla presenza del processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Lo storage è di 256 GB e la RAM è da 12 GB. Praticamente, questo è uno dei terminali più esclusivi del mercato, proposto ad un costo unico: a 699,90€ è un’occasione più unica che rara, non potete lasciarvelo sfuggire. Su Amazon lo trovate con le spedizioni gratuite e sicure garantite dai servizi Prime.