POCO F4 GT è UFFICIALE: il gaming phone più bello del mercato

POCO F4 GT è ufficiale: parliamo del nuovo gaming phone del sub brand di Xiaomi. Ha lo Snapdragon 8 Gen 1 ed è velocissimo: scopritelo insieme a noi.

POCO F4 GT è stato presentato ufficialmente poche ore fa; è un dispositivo molto intrigante con schermo da 120 Hz, processore Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm e ricarica rapida da 120W.

Per chi non lo sapesse, questo è il rebrand ufficiale del noto Redmi K50 Gaming Edition e, come dice il nome, è un prodotto destinato ai gamers. Potentissimo e con tante chicche interessanti.

POCO F4 GT: le caratteristiche

L’estetica del device è accattivante; posteriormente ha una X che si riflette anche sul comparto fotografico. Unitamente a questo, vediamo il flash LED accanto alle celle fotografiche e il flash è racchiuso… in un flash. Curioso.

Anteriormente citiamo lo schermo AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione FullHD+, refresh rate da 120 Hz e Gorilla Glass Victus al seguito. Batte un cuore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, un chipset prodotto a 4 nanometri da Samsung che ha registrato 1235 punti su Geekbench (single core test) e 3555 nel multi-core. Arriva con 8 o 12 GB di RAM di tipo LPDDR5 e storage UFS 3.1 da 128 o 256 GB.

La batteria è da 4700 mAh con HyperCharge da 120W che si può caricare quindi in 17 minuti da 0 a 100%. All’interno della confezione c’è un charger e un cavo con connettore a forma di L. Questo permette di giocare anche durante la ricarica. C’è un sistema di raffreddamento LiquidCool 3.0 a doppia camera di vapore e presenta dei tasti trigger magnetici che si attivano con un click. Si possono impostare altre funzionalità nell’uso quotidiano o possono venir sfruttati durante la gaming mode.

Presenta la skin MIUI 13 basata su Android 12, ha quattro speaker e un triplo microfono. Il sensore principale è un Sonuy IMX686 da 64 MP, coadiuvato da un’ottica ultrawide da 8 MP e una macro da 8 MP. Anteriormente troviamo il Sony IMX596 da 20 MP.

Arriva in Europa a 599,90€ per la versione 8+128 e 699,90€ per la variante 12+256. I prezzi Early Bird invece, sono di:

499,90€ per la 8+128 GB;

per la 8+128 GB; 599,9o€ per la 12+256 GB.

Disponibile in tre colorazioni: Sleath Black, Knight Silver e Cyber ​​Yellow.