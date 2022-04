The Last of Us, la serie tv a rischio cancellazione?

Secondo alcuni rumor apparsi in rete la serie televisiva live show di The Last of Us sarebbe a rischio cancellazione: ma quanto c’è di vero?

L’attesa serie TV tratta da The Last Of Us, il videogioco capolavoro di Naughty Dog, rischia a sorpresa di essere cancellata? Assolutamente no. Contrariamente a quanto riportato da alcuni rumor e ripreso da una manciata di siti internazionali, dietro al rinvio della premiere da “entro fine 2022” all’anno prossimo da parte di HBO Max, che finanzia la serie, ci sono solo “problemi” di natura tecnica. Ovverosia, le riprese non sono state ancora del tutto completate e l’azienda vuole fare le cose per bene, visto che punta moltissimo su questo show, come dimostra l’ingente investimento fatto sul progetto: da 200 milioni a stagione per un totale di otto stagioni.

The Last of Us, dal videogioco alla TV

A spiegare la situazione è stato Casey Bloys, capo dei contenuti della rete via cavo e streaming HBO Max, il quale ha appunto spiegato che le riprese di The Last of Us sono ancora in corso in Canada. Pertanto non è stata ancora annunciata una data per la messa in onda solo per questi motivi. “Di certo non sarà nel 2022” è stato il commento conclusivo. Nulla quindi di cui doversi preoccupare: occorre solo munirsi di tanta pazienza e aspettare.

Ispirato al videogioco uscito su PlayStation alcuni anni fa, lo show racconterà le vicende dei due sopravvissuti interpretati da Pedro Pascal e Bella Ramsey, all’interno del complesso scenario di un mondo post-apocalittico si svolgono le vicende personali dei protagonisti, che diventano di riflesso lo specchio del dramma di milioni di persone.

A causa di un terribile olocausto provocato da un fungo parassita che ha decimato la popolazione mondiale, facendola regredire a una sorta di epoca barbarica e oscurantista, ciò che è rimasto degli umani vive rintanata in vere e proprie enclave. Tra mostruosi infetti e violenti banditi, i personaggi di Joel ed Ellie vivranno una serie di drammatiche situazioni che finiranno da un lato per cementare la loro amicizia, dall’altra per segnarli per sempre.

I due protagonisti principali della serie saranno interpretati, come accennato, da due attori molto amati nell’universo geek, Pedro Pascal e Bella Ramsey. Il primo, storico Oberyn Martell nella serie di HBO, è attualmente il protagonista di The Mandalorian per la Disney ma anche di serie come Narcos Messico, mentre Bella Ramsey ha interpretato la giovane Lyanna Mormont nelle ultime stagioni di Game Of Thrones e ha preso parte di recente alla seconda stagione della serie TV His Dark Materials – Queste oscure materie.

Nel frattempo, se volete godervi questo capolavoro in forma videoludica, potete acquistarne una copia per PlayStation 4 su Amazon ad appena 11€, con le spese di spedizioni veloci e gratuite di Prime. Potrete così vivere un’esperienza indescrivibile, un ‘esplosione di emozioni che si dipanano pian piano attraverso l’avventura e gli eventi che si susseguono. Perché The Last of Us è molto più che un videogame.