Call of Duty: Modern Warfare II, ecco l’annuncio ufficiale

“Una nuova era di Call of Duty sta arrivando”: Activision annuncia ufficialmente Call of Duty: Modern Warfare II.

Activision Blizzard ha “annunciato” Call of Duty: Modern Warfare II, nuovo capitolo della popolare saga di videogame di guerra. Il virgolettato è d’obbligo visto che il titolo è stato svelato tramite un semplice messaggio col sopra scritto il tag #ModernWarfare2 e il logo sul suo profilo ufficiale Twitter.

The new era of Call of Duty is coming. #ModernWarfare2 pic.twitter.com/HMtv2S6Nlz — Call of Duty (@CallofDuty) April 28, 2022

Call of Duty: Modern Warfare II

Il gioco dovrebbe essere il seguito di Call of Duty: Modern Warfare del 2019, e quindi per distinguerlo dal vecchio e originale Modern Warfare 2 di PlayStation 3 e Xbox 360, il team di sviluppo ha optat oper il numero II romano. Per il resto, non si conosce altro. Intanto continuano i rumor che vorrebbero una remaster di Call of Duty 4: Modern Warfare, anche su Nintendo Switch, e quella di grandi classici della serie ambientati durante la Seconda Guerra Mondiale, amatissimi dal pubblico, ovverosia Call of Duty, Call of Duty 2 e Call of Duty: World at War.

Call of Duty: Modern Warfare II non ha ancora una data d’uscita, ma visti i predecessori quasi certamente il lancio entro l’ultimo trimestre di quest’anno, sicuramente su PC e console next-gen, e quasi certamente anche su Xbox One e PlayStation 4.

Ad ogni modo, secondo alcune fonti, il reveal vero e proprio sarebbe molto vicino, questione di giorni. Pare infatti che sia previsto nel corso del mese di questo maggio. Nel frattempo, se vi va, potete giocare al primo capitolo acquistandolo su Amazon a 46€ per PlayStation 4. Un titolo caratterizzato da una storia avvincente, cruda, provocatoria e dall’intensità impareggiabile, che mette in evidenza la natura mutevole della guerra moderna.