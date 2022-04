Scrivere online: corso di web copywriting in offerta

L’editoria online segue delle regole ben definite: per imparare al meglio come scrivere nel mondo del web, Udemy sconta questo ottimo corso.

La scrittura online si differenzia molto da quella “tradizionale”: per produrre contenuti di qualità nel mondo dell’editoria online, infatti, è necessario seguire delle regole di comunicazione ben precise. Ad insegnare tutto ciò che c’è da sapere sulla scrittura online è Giulio Gaudiano, editore online e consulente di comunicazione e web marketing, che ha messo a punto il corso “Scrivere Online: Scrittura per Internet e Web Copywriting”, in offerta ancora per poche ore al prezzo scontato di soli 12,99 euro invece di 89,99.

Non un semplice corso, ma una vera e propria guida che ti seguirà passo dopo passo qualunque sia il tuo livello di competenza. Le videolezioni – 31 in totale – hanno un taglio piuttosto pratico: poca teoria e tanti consigli, dispensati con un linguaggio semplice ed informale. La durata media è di 7 minuti per adattarsi agli impegni quotidiani di ciascuno e permettere un apprendimento in stile on-demand. Compreso nel prezzo troviamo 27 slide che riassumono i concetti fondamentali di ogni lezione, letture consigliate, video di approfondimento e quiz di verifica per testare le conoscenze apprese.

Il corso è rivolto principalmente a professionisti della scrittura, quali giornalisti, copywriter ed editor, che vogliamo migliorare le proprie capacità, ma anche ad appassionati, blogger e chiunque voglia mettersi in gioco per imparare a scrivere testi efficaci per il mondo del web. Per sapere di più sul corso “Scrivere Online: Scrittura per Internet e Web Copywriting” è possibile visitare la relativa pagina web sulla piattaforma Udemy, dove la guida è in offerta (ancora per poche ore) al prezzo di 12,99 euro, pari ad uno sconto dell’86% rispetto al prezzo di listino.