Toshiba Canvio Advance: idea regalo per la mamma

Da Toshiba un’idea particolare per la Festa della mamma: l’hard disk Canvio Advance, dedicato alle mamme che non si fermano mai.

La Festa della Mamma viene celebrata da oltre 100 anni in tutti i Paesi del mondo, ed è il momento giusto per dimostrare alle nostre mamme la nostra gratitudine e affetto, magari con un regalo unico ed esclusivo (ma anche utile) che possa rendere questa giornata indimenticabile. In tal senso Toshiba Electronics Europe GmbH propone come idea regalo l’hard disk esterno Canvio Advance, in grado di far felice le mamme che non si fermano mai.

Canvio Advance di Toshiba

Questa soluzione di archiviazione, elegante e colorata, offre fino a 4TB di spazio per salvare, e non rischiare di perdere, ogni momento prezioso. Grazie al suo design compatto e ultra-leggero – poco meno di 200gr (4TB) – è comodo da trasportare, per avere sempre con sé tutti i file più importanti. I software di backup automatico e di protezione sono i veri plus del Canvio Advance.

Impostando le proprie preferenze con tempi e intervalli definiti, fare il backup non sarà più una perdita di tempo e per proteggere ulteriormente i file c’è il software di protezione Toshiba che consente di criptare l’unità con una password esclusiva.

Fare il backup delle foto di famiglia o dei documenti più importanti non è mai stato così semplice e sicuro. Il device è disponibile anche su Amazon, con colorazioni differenti e con le spese di spedizione gratuite, nelle versioni da 1TB, 2TB e 4TB. Ecco le tre migliori promozioni del momento (cliccate sul link per accedere alla pagina del prodotto):