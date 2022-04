Col robot aspirapolvere vac 2 pro, pulizia più facile a prezzo WOW (349€)

Il robot aspirapolvere vac 2 pro è il regalo perfetto per la mamma, a maggior ragione con questo mega sconto di 70€ su Amazon.

Per una mamma, non c’è cosa migliore che potersi prendere del tempo per sé stessa, uscire con le amiche, fare shopping o passare una giornata in famiglia in città. Tra gli impegni domestici e il lavoro non sempre però tutto questo è possibile. Ed ecco allora uno dei migliori regali per la mamma: il nuovo vac 2 pro di yeedi lo trovi oggi su Amazon scontato di 70 euro.

Robot aspirapolvere vac 2 pro, super sconto su Amazon

Il robot aspirapolvere vac 2 pro è l’ultimo arrivato della serie yeedi vac 2. Con esclusivo sistema di mopping a movimento oscillante, questo innovativo sistema di pulizia si muove avanti e indietro per imitare il movimento della pulizia a mano, ma, sulla base dei test svolti nei laboratori yeedi, 5 volte più veloce.

Così anche le macchie più fastidiose possono essere eliminate facilmente, anche su diversi tipi di pavimenti. Inoltre, presenta una tecnologia 3D obstacle avoidance per rilevare in modo intelligente gli oggetti sul pavimento e reagire in tempo per schivarli.

In aggiunta al robot è anche disponibile la stazione di svuotamento automatico per la pulizia del sacchettino raccogli-polvere, così da non dover pensare proprio più a nulla. Approfitta dell’occasione e prendilo a sole 379€ anziché al prezzo di listino di 449,99 euro. Le spedizioni sono gratuite grazie ai servizi Amazon.