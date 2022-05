Arlo presenta la videocamera Arlo Go 2 sul mercato italiano

La videocamera di sicurezza per esterni più versatile in commercio, targata Arlo, arriva finalmente anche in Italia.

Arlo, il noto brand europeo di videocamere di sorveglianza, annuncia oggi la sua videocamera Arlo Go 2 sul mercato italiano. La nuova videocamera di sicurezza per esterni permette agli utenti di connettersi ovunque, tramite WiFi o una scheda SIM 3G/4G integrata, dando loro la possibilità di proteggere il 99% degli spazi.

Connessa ovunque

Arlo Go 2 è la videocamera di sicurezza più versatile di Arlo. Gli utenti possono scegliere se connettersi direttamente al WiFi per una protezione affidabile della casa, o alternativamente inserire una scheda SIM 3G/4G per collegare la videocamera a internet in modo da monitorare le zone più remote. Inoltre, per i proprietari di casa che desiderano una reale protezione non-stop, la videocamera può automaticamente passare ad una connessione cellulare in caso di disconnessione dalla rete WiFi.

Grazie a un’installazione 100% wireless, gli utenti possono impostare – e iniziare a proteggere le loro abitazioni e proprietà – in meno di 5 minuti. Con la sua batteria di lunga durata e il funzionamento tramite SIM, Arlo Go 2 è perfettamente adatta a sorvegliare roulotte o camper, auto, barche, case vacanza e molto altro.

Arlo Go 2 consente lo streaming in diretta di video a colori in 1080p direttamente sul proprio telefono, giorno e notte, permettendo di controllare i movimenti in tempo reale. Per un monitoraggio ancora più avanzato, l’abbonamento mensile Arlo Secure consente l’accesso a ulteriori funzioni di sicurezza leader nel settore, tra cui il rilevamento avanzato personalizzato che permette alla videocamera di distinguere tra persone, animali e veicoli in modo da inviare una notifica solo quando realmente necessario.

L’abbonamento Arlo Secure offre fino a 602 giorni di archiviazione su cloud, quindi anche qualora l’utente dovesse perdere un avviso potrà riguardare i filmati registrati in qualsiasi momento. Al rilevamento di un movimento, il device invia degli avvisi al proprio smartphone – ovunque ci si trovi. Se gli utenti individuano una potenziale minaccia, per scoraggiare gli intrusi possono attivare, anche a distanza, l’allarme integrato nel dispositivo, utilizzare l’audio bidirezionale per spaventarli, così come le esclusive feature di risposta e “chiama un amico”, attivabili anche con lo schermo bloccato.

Il faretto integrato può anche essere configurato per attivarsi col movimento oppure può essere acceso tramite l’app, aggiungendo così un ulteriore livello di protezione. Con un prezzo di listino di €299.99 la videocamera a circuito chiuso Arlo Go 2 sarà disponibile dal 1° luglio 2022 in esclusiva da rivenditori autorizzati. In alternativa, se volete, su Amazon c’è in questo momento in offerta il sistema di videosorveglianza WiFi Arlo Pro3 scontato del 20%, con 2 Telecamere senza fili da esterno 2K HDR, visione notturna a colori e altre funzionalità.