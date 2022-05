CyberGhost: VPN in offerta a 1,99 euro al mese

Abbonamento da 36 mesi a CyberGhost con lo sconto dell’83%: una delle migliori VPN attualmente sul mercato a soli 1,99 euro.

Chiunque naviga online, anche occasionalmente, va incontro a pericoli che spesso ignora.

Sotto il punto di vista della privacy, i furti d’identità costituiscono un mercato nero difficile da individuare e da percepire, ma non per questo da sottovalutare. Aziende pubblicitarie invadenti, enti governativi e vari malintenzionati, sono sempre pronti a dare uno sguardo di troppo alle nostre attività online.

Nel web odierno, fatto di social e di tante piattaforme più o meno affidabili, è dunque particolarmente arduo mantenere un alto livello di protezione della privacy. In questa ricerca di riservatezza, una VPN può costituire un vero e proprio asso nella manica.

Di Virtual Private Network però ne è piena la rete: quale piattaforma scegliere e perché?

CyberGhost è una VPN di alto livello a un prezzo più che competitivo

Sotto il punto di vista della privacy, CyberGhost non teme il confronto con la concorrenza. Il provider in questione infatti, ha come primario obiettivo quello di proteggere in tutto e per tutto la sicurezza e la riservatezza dei suoi clienti.

Proprio per questo motivo, il quartier generale dell’azienda è situato in Romania. Questo paese infatti, ha delle leggi ferree per quanto concerne privacy: di fatto, CyberGhost non condivide i dati della navigazione con ISP o enti governativi, attraverso una politica no-log piuttosto chiara.

Che si tratti di indirizzi IP, siti visitati, cronologia di navigazione, dati sull’uso della banda o altro, la piattaforma non registra alcun tipo di dato riconducibile agli utenti. Non solo: l’adozione della tecnologia nota come crittografia AES a 256 bit, abbinata a vari protocolli e sistemi vari, rendono la connessione invisibile agli occhi di qualunque tipo di potenziale intruso.

Come se non bastasse, CyberGhost offre una velocità di connessione elevata e una banda illimitata. Ciò rende applicabile la VPN anche se si intendono visionare contenuti streaming, senza dover far conti con buffering o rallentamenti di sorta.

La protezione in caso di connessione ai Wi-Fi pubblici e l’assistenza clienti, attiva 24 ore al giorno e 7 giorni a settimana, completano un prodotto efficiente sotto ogni punto di vista. E il prezzo? Incredibilmente, CyberGhost è alla portata di tutte le tasche.

Grazie alle recenti offerte infatti, è possibile effettuare una sottoscrizione triennale spendendo solo 1,99 euro al mese. Sempre con 36 mesi di abbonamento poi, l’azienda omaggia il sottoscrittore con ulteriori 3 mesi gratis di VPN.