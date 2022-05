Huawei Band 6, crollo di prezzo per l’ottima smartband (-42%)

L’ottima smartband Huawei Band 6 crolla di prezzo in una incredibile offerta di Amazon: non farti scappare questa occasione.

Se sei alla ricerca di una smartband economica, bella, con un design fine e ricercato e con un mix di sensori e tecnologie ideali per il tracking completo e profondo della salute e delle attività fisiche, allora non devi assolutamente farti scappare questa incredibile offerta di Amazon sull’ottima Huawei Band 6.

Ad appena 34€, infatti, con uno sconto del 42%, hai l’opportunità di ricevere a casa e in appena 1 giorno uno dei fitness tracker più apprezzati e popolari sul mercato.

Huawei Band 6 crolla di prezzo ed è in offerta su Amazon al 40% in meno

Dotato di un bel pannello touch AMOLED a colori da 1.47″ che ti offre grande visibilità anche sotto la luce diretta del sole – di certo non una caratteristica di secondo piano quando si tratta di fare sport all’aria aperta -, il fitness tracker di Huawei ti garantisce un’esperienza di utilizzo al pari di quella di device molto più costosi.

La smartband è munita di un ottimo sensore per il battito cardiaco che, grazie alla tecnologia Truseen 4.0, ti offre la possibilità di monitorare in tempo reale la frequenza cardiaca in qualunque momento della giornata; inoltre, il sensore è fondamentale anche per monitorare e registrare il valore di ossigenazione del sangue (SpO2). Completamente compatibile con tutti i sistemi operativi mobile (iOS di Apple e Android), la smartband di Huawei è anche impermeabile fino a 50 metri per darti modo di utilizzarla senza timori anche a contatto dell’acqua.

È impossibile resistere a questo prezzo considerando anche il tracking completo e preciso per più di 85 modalità di allenamento personalizzate e 10 modalità di allenamento professionali.

Non perdere questa incredibile occasione e acquista subito l’ottima smartband di Huawei a un prezzo che difficilmente troverai nuovamente per molto tempo. Tantissime persone la indossano quotidianamente e sono rimaste piacevolmente colpite dall’ottima qualità costruttiva del device, l’ergonomia e soprattutto le numerose funzionalità legate alla salute e al tracking delle attività fisiche.