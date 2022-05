Star Wars Day: festeggia la saga con questi gadget

Lo Star Wars Day è alle porte: perché non festeggiarlo in anticipo adeguatamente con alcuni di questi gadget a tema?

Tra due giorni, il 4 maggio 2022, sarà Star Wars Day: dopo più di 40 anni dall’uscita in sala del primo film, la saga cinematografica più famosa di sempre fa ancora battere i cuori dei fan in tutto il mondo. Per l’occasione, i partner licenziatari Disney e Lucasfilm propongono tanti prodotti esclusivi ispirati agli iconici personaggi della saga, pensati per aiutare i fan di tutte le età a immergersi nelle storie senza tempo dell’universo Star Wars.

Le celebrazioni di Star Wars

Perché Star Wars significa anche collezionismo fin dagli albori della saga cinematografica, quando i primi gadget andarono immediatamente a ruba dando vita a stuoli di collezionisti, nonché un mercato parallelo di scambio tra appassionati che va avanti ancora oggi. In quest’ottica abbiamo pensato di suggerirvi alcuni interessanti prodotti, alcuni anche curiosi, per alimentare la vostra passione per una serie ormai entrata nella leggenda: li trovate tutti su Amazon e con le spese di spedizione gratuite.

Cofanetti trilogie cinematografiche in 4K UHD

E come non iniziare questa nostra lista con la nuova collezione nata per far rivedere tutti gli episodi con la perfezione e la potenza del formato 4K UHD. Le tre trilogie sono raccolte in tre cofanetti separati, ognuno con dischi bonus ricchi di contenuti extra di ciascun titolo, tra cui le scene eliminate ed estese, le interviste ai protagonisti, etc.

Prezzo: ogni cofanetto è in offerta al momento a circa 32€.

Mattoncini LEGO, serie Star Wars – AT-ST di Hoth

Altro elemento immancabile, i mattoncini della LEGO, che da anni propongono decine di splendidi prodotti marchiati Star Wars. Difficile quindi selezionare un set in particolare, sono tutti fantastici. Con un piccolo sforzo, quindi, abbiamo scelto il primo modello in assoluto in mattoncini dell’AT-ST della Battaglia di Hoth (75322), col quale è possibile ricreare tutta l’azione di Star Wars: L’impero Colpisce Ancora.

Prezzo: in offerta a 43€.

Grogu Snack Galattico di Hasbro

Grogu è a caccia di uno spuntino! Dotato di una galassia di funzioni, inclusi adorabili suoni, divertenti movimenti animati e accessori interattivi, questo personaggio animatronico è pronto all’avventura. Altre funzioni includono effetti sonori ispirati alla serie, una soffice tunica, testa, orecchie e braccia mobili e occhi con palpebre che si aprono e chiudono.

Prezzo: attualmente è in promo a 45€.

Assortimento Action Figure Star Wars The Mandalorian The Retro Collection

Molto richieste dai fan fin dagli albori della serie cinematografica, non solo le action figure dei personaggi della cosiddetta serie originale, risalenti alla fine degli anni ’70 e i primi degli anni ’80, ma anche quelle più moderne. E’ il caso delle figure della serie Star Wars The Mandalorian The Retro Collection, che mantengono proprio quello stile classico. Include Il Mandaloriano, Ashaka Tano, Bo-Katan, Boba Fett, l’Armaiola e l’Imperial Death Trooper (serie 2 di 6).

Prezzo: costo consigliato in media, 14,99€ cadauno.

Linea T-shirt Star Wars

Decine e decine di modelli di t-shirt, felpe e canotte in cotone per uomo, donna o bambino dedicati al logo e ai personaggi più celebri della saga di Star Wars. Sono disponibili disponibili nel Fashion Store di Amazon dedicato a Star Wars in varie forme, colori e taglie.

Prezzo: costo medio 20,50€ cadauno.