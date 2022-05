Xiaomi 12T Pro e Redmi K50S Pro monteranno lo Snapdragon 8 Gen 1+?

Un rumor svela che Xiaomi avrebbe in sviluppo i modelli Xiaomi 12T Pro e Redmi K50S Pro con SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1+.

Xiaomi starebbe già lavorando su Xiaomi 12T Pro e Redmi K50S Pro con lo Snapdragon 8 Gen 1+ di Qualcomm, secondo un rumor. A distanza di pochissimi mesi dal lancio della serie Redmi K50, ci sono importanti indizi e rumor che indicano che il colosso cinese sarebbe già a lavoro sul successore degli smartphone il cui arrivo sul mercato dovrebbe combaciare con la seconda metà del 2022.

Infatti, scavando a fondo all’interno del codice della MIUI di Xiaomi, i colleghi di XiaomiUI hanno scovato chiari riferimenti circa il lancio di ben 5 nuovi smartphone appartenenti alla serie Redmi K50S e alla serie Xiaomi 12T; nello specifico si parla dei modelli Redmi K50S Pro, Redmi K50S, Xiaomi 12T, Xiaomi 12T Pro e Xiaomi 12T Pro HyperCharge.

Xiaomi 12T Pro arriverà con lo Snapdragon 8 Gen 1+ di Qualcomm?

Partendo dai device di Redmi il modello Redmi K50S Pro sarà lanciato in Cina con il codice prodotto 22081212C e con a bordo il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1+; il modello Xiaomi 12T Pro, possibilmente annunciato come un semplice rebrand di Redmi K50S Pro, è invece indicato con il codice prodotto 22081212G e anch’esso monterà il nuovo processore mobile di fascia alta di Qualcomm.

Per quanto riguarda invece i modelli “standard”, ovvero quelli non caratterizzati dal suffisso “Pro”, Redmi K50S è atteso in Cina con il codice prodotto 22071212AC mentre Xiaomi 12T con il codice prodotto 22071212AG; anche in questo caso lo smartphone di Xiaomi non sarà altro che la versione rebrand di quello di Redmi, un gioco tipico degli OEM orientali che ormai conosciamo piuttosto bene.

In questo caso, però, a differenza dei modelli Pro, Redmi K50S e Xiaomi 12T non monteranno il nuovo e potente processore di Qualcomm; le indicazioni scovate nel codice della MIUI fanno riferimento a uno sconosciuto processore di MediaTek.

