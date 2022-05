Giardino in ordine con questo super estirpatore meccanico

Dimenticatevi delle erbacce con questo estirpatore da giardino, senza la necessità di usare sostanze chimiche e pesticidi nocivi.

Il controllo delle malerbe è una delle attività più faticose nell’orto e nel giardino che sembra non finire mai, visto che quando c’è bella stagione ne spuntano di continuo. Questo attrezzo per rimuovere le erbacce è quello che ti serve in questo periodo per sistemare il tuo giardino. E’ rapido ed efficace, riduce la fatica di dover estrarre erbe dannose ed evita la necessità di usare sostanze chimiche e pesticidi nocivi. Lo prendi in questo momento con 57€ e le spese gratuite garantite da Prime.

Giardino pulito grazie a questo estirpatore

Il prodotto è realizzato con materiale di prima qualità e molto resistente. Il suo manico è lungo, in nylon e fibra di vetro, leggero, forte e durevole. Perfetto per i compiti che deve svolgere. Per una rimozione efficace delle erbacce nel terreno è dotato di artigli in acciaio inox a portata di profondità. Così può penetrare facilmente nella terra ed asportare la parte più robusta della radice (utilizzato sul tarassaco).

Meccanismo scorrevole a mano per una rapida e facile espulsione delle erbacce, con la piastra a gradino che consente una maggiore forza e si piega piatta per una facile conservazione quando non in uso. Il sistema di leveraggio e il manico telescopico garantiscono di non dover piegare la schiena, lavorando sempre in posizione corretta.

