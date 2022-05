Giornala Mondiale della Password: LastPass al 20% di sconto

Una password complessa e difficile da indovinare può proteggere dagli attacchi informatici: con LastPass la sicurezza è garantita.

Lo sapevi che la maggior parte delle violazioni informatiche è causata da password poco sicure ed inefficaci? “123456”, la propria squadra del cuore, brand, nomignoli, date di nascita e perfino parolacce: queste sono soltanto alcune fra le chiavi di accesso più comuni e semplici utilizzate da milioni di utenti in tutto il mondo, che potrebbero mettere account e dati sensibili in mano cyber criminali. Il prossimo 6 maggio è la Giornata Mondiale della Password, una ricorrenza che nasce con l’intento di ricordare quanto sia fondamentale ed importante utilizzare una chiave di accesso sicura. E se le password sono troppe da ricordare? Per fortuna esistono tool efficienti che ci permettono di conservarle in sicurezza: un esempio è LastPass, che in occasione della Giornata offre il 20% di sconto sull’acquisto dei piani “Premium” e “Families”.

LastPass: come proteggere password e dati di pagamento

L’obiettivo di LastPass è quello di mantenere tutte le tue informazioni private, protette e segrete all’interno di una sorta di hub a cui soltanto tu avrai accesso: per questo motivo sono giù più di 33 milioni gli utenti che si affidano alle sue utilissime funzionalità. Una volta che hai salvato una password in LastPass, sarà sempre a tua disposizione al bisogno consentendoti così di accedere ai tuoi account in maniera rapida e facile.

Il tool è inoltre in grado di salvare tutti i tuoi dati di pagamento e spedizione e di inserirli automaticamente quando sei pronto ad effettuare un acquisto. Abbiamo parlato, in precedenza, delle chiavi di accesso più comuni utilizzate dagli utenti, causa di moltissime violazioni informatiche. LastPass ti permette, grazie al generatore integrato, di creare password lunghe e casuali per proteggerti dagli attacchi di malintenzionati.

Le funzioni di LastPass non finiscono qui. All’interno del tuo spazio potrai conservare tutti i tuoi dati più sensibili – come tessere sanitarie e associative – oppure la password del Wi-Fi. Ogni informazione è inoltre condivisibile in modo sicuro e comodo con chiunque. Infine, LastPass è in grado di monitorare il Dark Web alla ricerca di eventuali violazioni ed avvisarti prontamente quando le tue informazioni personali sono a rischio.

LastPass è disponibile anche gratuitamente; tuttavia, si tratta di una versione piuttosto limitata e non dispone di tutte le funzionalità. Al contrario, i piani “Premium” e “Families” includono vantaggi extra, come accesso da tutti i dispositivi, spazio di archiviazione crittografato, dashboard di sicurezza e casseforti individuali e crittografate. In occasione della Giornata Mondiale della Password, LastPass è disponibile con un ottimo sconto del 20%.