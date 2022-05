Lanterna campeggio solare con USB in sconto

Una lanterna come questa è da avere assolutamente: utile, bella, ti fa risparmiare tanti soldi in energia elettrica.

Con questa lampada da campeggio e la massima luminosità, non dovrai più temere il buio. Non importa dove ti trovi, questa lanterna soddisfa tutte le tue esigenze, ad esempio pesca notturna, caccia, escursionismo, picnic, ecc. Un oggetto utile, che puoi fare tuo spendendo appena 15€ con le spedizioni gratuite offerte da Amazon.

Lanterna solare super utile

Al contrario di molte altre torce simili che presentano solo 2 o 3 batterie, la torcia EDIESI dispone di un totale di 4 batterie agli oli di litio integrate da 4800 mAh per una maggiore durata: parliamo di circa nove ore in modalità Forte, diciassette ore in modalità bassa. Inoltre presenta un totale di 42 LED per una corretta illuminazione. Poi è facilissima da caricare: il pannello solare in silicio policristallino di alta qualità con alto tasso di conversione fotoelettrica, permette in tal senso di farlo tramite la luce solare o tramite il suo dispositivo USB. Quindi il massimo della comodità.

Ha cinque modalità di illuminazione: luce intensa, luce media, luce tenue, luce SOS a lampeggio veloce e luce SOS a lento lento, potrai scegliere la luce che più si adatta alle tue esigenze. La torcia Ediesi è composta da un totale di 42 LED per una corretta illuminazione.

La torcia ha controllo remoto, sensore audio opzionale che funziona quando c’è buio, indicatore di potenza, design portatile con gancio per posizionarla e regolarla secondo le tue esigenze. Inoltre presenta proprietà di impermeabilità in grado di resistere all’acqua e alla pioggia anche se non è subacquea. Col grado di impermeabilità IP45, non preoccupatevi dei danni quando piove. Insomma, un oggetto super utile che puoi fare tuo spendendo appena 15€ con le spedizioni gratuite offerte da Amazon.