Star Wars Day, ecco i gadget da comprare per celebrarlo!

Per celebrare lo Star Wars Day vi proponiamo un’altra serie di interessanti gadget a tema da acquistare per voi o come regalo.

Il 4 maggio si avvicina e come ogni anno i fan della leggendaria saga di Star Wars si preparano a celebrare lo Star Wars Day. Per l’occasione abbiamo stilato una lista di prodotti esclusivi ispirati agli iconici personaggi della saga, magari per aiutarvi a selezionarne uno particolarmente carino o interessante per fare o farvi un regalo a tema. Dai nuovi set Diorama di Lego ai costumi di Rubies agli accessori da collezione Hasbro, tantissime novità sono già disponibili ad esempio su Amazon, con le spese di spedizione gratuite. Vediamole.

Millennium Falcon di Lego

Questo modello del Millennium Falcon (75257) LEGO Star Wars ispirerà i giovani e gli adulti. Dotata di tantissimi dettagli, tra cui torrette superiori e inferiori girevoli, 2 shooter a molla e rampa abbassabile, ha la cabina di pilotaggio apribile con spazio per 2 mini figure. Include i personaggi di Star Wars quali Finn, Chewbacca, Lando Calrissian, Boolio, C-3PO, R2-D2 e D-O.

Prezzo: in offerta a 144€.

Spada laser Lightsaber Forge di Obi Wan Kenobi

I piccoli dai 4 anni in su potranno ricreare i duelli di Star Wars con le spade laser elettroniche della linea Lightsaber Forge, dotate di lama estendibile che si illumina e suoni ispirati all’universo di Star Wars! La spada laser elettronica di Obi Wan Kenobi comprende lama, impugnatura, copertura e nucleo e permette ai bambini di costruire da soli la propria spada laser per i loro duelli immaginari. Tutte le parti sono compatibili con la linea Lightsaber Forge, per cui i piccoli potranno montare e combinare i componenti per creare spade personalizzate!

Prezzo: in promo a 23€.

Elmo elettronico The Mandalorian Star Wars: The Black Series

Con questo splendido elmo elettronico da collezione della serie Star Wars: The Black Series di Hasbro, fan e collezionisti potranno rivivere le epiche battaglie e missioni della saga di Star Wars. L’elmo presenta decorazioni premium, dettagli realistici e design ispirato al protagonista della serie. Dotato di luce tattica esterna e luci interne per facilitare la visibilità.

Prezzo: attualmente in offerta a 139€.

Costume deluxe bambini Darth Vader di Rubies

Costume ispirato a Darth Vader composto da maschera, mantello, cintura e tuta con dettagli 3D. Perfetto se volete far felici vostro figlio o nipote. Aperture a livello della bocca, combinazione stampata completa con copri stivali, include anche copri-scarpe per il costume per entrare nel lato oscuro fino alla fine delle dita. Insomma, ha tutto quello che serve per impersonare alla grande questo fantastico personaggio.

Prezzo: disponibile a 29€.

Personaggi in vinile Pop! Boba Fett (e altri) di Funko

Dulcis in fundo, i personaggi in vinile della serie Pop! di Funko. Piccoli gioiellini da collezione che non hanno certo bisogno ormai di presentazione: noi vi segnaliamo quello ispirato a Boba Fett, che misura 12,7 cm circa. Ma sul sito del gigante dell’e-commerce mondiale ce ne sono di ogni tipo e gusto.

Prezzo: in offerta a 13€.

Allora, avete trovato qualcosa che vi ispira? Che manca nella vostra collezione di gadget dedicata a Star Wars o che volete per iniziarne una? Se questi prodotti non vi bastano, vi ricordiamo che altri consigli sono disponibili in questo articolo pubblicato ieri.