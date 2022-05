Star Wars Day, festeggialo su Disney+ con la serie originale e molto altro

Per festeggiare lo Star Wars Day tante iniziative su Disneyplus, dal dietro le quinte di The Book of Boba Fett ai film di Star Wars.

Se siete anche voi fan di Star Wars dovete sapere che su Disney sono previste alcune interessanti iniziative per lo Star Wars Day. Oltre ai film originali della saga, infatti, la piattaforma proporrà ad esempio Disney Gallery: The Book of Boba Fett, uno special dedicato al dietro le quinte della serie, e lo show televisivo animato statunitense prodotto e diretto da Dženndi Tartakovskij, Star Wars: Clone Wars 2D. Tutto questo in attesa della serie dedicata al famoso jedi Obi-Wan Kenobi, che andrà in onda in prima visione sulla stessa piattaforma dal 25 maggio 2022.

Star Wars Day, cosa vedere su Disney+

Ovviamente per i fan di Star Wars abbonati alla piattaforma streaming della Casa di Topolino c’è la possibilità di accedere a una nutrita libreria di contenuti sul franchise, che spaziano tra film, serie TV, cartoni animati e documentari. Oltre quindi a spin-off particolari come Lego Star Wars: All Stars, Lego Star Wars: The Freemaker Adventures e Star Wars: Le Nuove Cronache di Yoda, spazio ovviamente alle tre trilogie cinematografiche, da quella classica alle più recenti.

Per accedere alla piattaforma streaming di Disney è necessario attivare un abbonamento. Questi può essere mensile oppure annuale. Il primo costa 8,99€/mese, più conveniente quello annuale pari a 89,90€/anno e puoi disdire quando vuoi entro il periodo di fatturazione.

Quello mensile costa invece 89,90€/anno. Non mancano ovviamente anche altre produzioni, come i grandi Classici d'animazione, così come i loro remake live-action, e una serie di titoli originali che potrebbero allettare i fan della major.