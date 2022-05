Trasforma la tua TV in smart con il Fire TV Stick 4K MAX (34€)

Il potentissimo Fire TV Stick 4K MAX è disponibile in QUESTO MOMENTO su Amazon a un prezzo super conveniente.

Se sei un appassionato di cinema e serie TV, non puoi lascarti sfuggire l’occasione di oggi su Amazon, dove trovi il potentissimo Fire TV Stick 4K MAX a soli 34€, invece che 59,99€. Tutta la smart TV che vuoi, un sacco di funzioni e divertimento per tutta la famiglia, a un prezzo assurdo, con un risparmio di ben 25 euro. Spedizioni gratis e veloci con Prime.

Il più potente dei Fire TV Stick

Questo prodotto ha ormai bisogno di poche presentazioni: tutti i contenuti on demand delle tue piattaforme preferite (Netflix, Prime Video, Disney+, DAZN, Infinity, Discovery+, Spotify e non solo) in Ultra HD, se la tua televisione lo supporta. Nella confezione ci trovi tutto quello che ti serve, ed è semplicissimo da usare, basta che lo colleghi alla TV e in un attimo accedi rapidamente alle tue app preferite, ai programmi in diretta e alle sezioni che usi più di frequente dal menu principale.

Il telecomando è completo, con pulsanti rapidi per accedere alle piattaforme principali, ma se preferisci puoi anche usare i controlli vocali e far fare tutto ad Alexa (con comandi per la TV). Cerca e avvia la riproduzione di contenuti con la tua voce, trova velocemente le tue app preferite con i pulsanti preimpostati.

Accendi, spegni la TV e regola il volume con un unico telecomando. Tutto super facile. Poi non hai nessun limite al divertimento e alle applicazioni da scaricare: lo store è ricchissimo di app.

Approfitta dell’offerta e risparmia ben 25 euro facendo tuo il potentissimo Fire TV Stick 4K MAX con appena 34 euro. Tutta la smart TV che vuoi, una marea di funzioni e tanto divertimento assicurato per tutta la famiglia, a un prezzo ridicolo, con spedizioni velocissime e gratuite offerte da Amazon Prime.