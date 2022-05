Asciugatrice di notte? Ora più che mai con questa SOLUZIONE smart

Asciugatrice ma non solo, queste sei palline di lana diventano le tue nuove migliori amiche quando si tratta di bucato.

Avere un’asciugatrice in casa è un toccasana ma se non puoi approfittare delle ore notturne per tagliare i costi in bolletta perché fa un po’ di rumore, ho una soluzione smart per te. Si tratta di alcune palline di lana che ti aiutano in due modi differenti. Sono un’aggiunta che fa la differenza e funziona sempre e comunque.

Con la promozione in corso su Amazon è proprio la tua occasione di agire dal momento che spendi poco, ma porti a casa il risultato.

Le spedizioni? Completamente gratuite con Prime attivo sul tuo account.

Asciugatrice e lavatrice: mille usi per queste palline eccezionali

In realtà le puoi utilizzare davvero in mille modi differenti, ad esempio se le infili in lavatrice per fare il bucato, quando lei avrà finito non troverai neanche un pelucco o un pelo superfluo. Si tratta di palline realizzate in lana e se ancora non le conoscevi, ti svelo che da ora in poi non potrai più farne a meno.

Se vuoi puoi profumarle persino con oli essenziali e fragranze varie per far profumare i tuoi panni in modo sublime. In asciugatrice? Le infili nel cestello per impedire alle lenzuola, ad esempio, di venir fuori troppo spiegazzate e per i cicli notturni: in questo modo l’areazione è ancora più potente e i panni non sbattono sul cestello emettendo zero rumori superflui.

Il risultato è il silenzio più totale che ti permette di azionare il tuo elettrodomestico preferito anche di notte tagliando del tutto la bolletta!

Che altro dirti, ora che sono in promozione ti conviene proprio approfittare: collegati immediatamente su Amazon e acquista le tue sei palline XL di lana a soli 12,74€. Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con Prime attivo sul tuo account.