Barba sempre perfetta con questo regolabarba di Philips (27€)

Con il regolabarba Series 3000 di Philips puoi mantenere la barba sempre pulita e in ordine. Prendilo ora in super offerta su Amazon.

Per chi ama avere la barba è sempre importante mantenerla pulita e in perfetto ordine. Da questo punto di vista ci sono diversi prodotti che servono allo scopo, come ad esempio i regolabarba. Grazie a questo tipo di device è infatti possibile accorciare, modellare e rifinire ogni aspetto della propria barba.

Su Amazon in questo preciso momento trovi uno dei migliori modelli de genere, il Philips Series 3000, a un prezzo super vantaggioso. Facile da impugnare e da utilizzare, è progettato per rifinire le zone più difficili da raggiungere: oggi lo trovi in offerta a soli 27€, con le spedizioni rapide e gratuite garantite da Amazon Prime.

Regolabarba Philips, super efficiente ed economico

Con il nuovo sistema Lift & Trim, il pettine solleva i peli e li guida al livello delle lame per un taglio uniforme. Questa garantisce una rifinitura perfetta e delicata, sempre. Le lame auto-affilanti in titanio del rifinitore si sfiorano leggermente durante la rifinitura, rimanendo sempre affilate per assicurare risultati precisi ed efficaci, come il primo giorno. Le lame hanno bordi arrotondati per un contatto delicato sulla pelle, per evitare graffi e irritazioni.

Gli indicatori di stato della batteria di questo rifinitore ti permettono di sapere se la batteria è bassa, scarica, piena o in carica. In questo modo, puoi caricare il tuo rifinitore in tempo e del tutto e non ti ritroverai con la batteria scarica nel bel mezzo dell’utilizzo. Sotto carica il dispositivo dura per 60 minuti di uso senza filo, ma puoi utilizzarlo collegato all’alimentazione mentre lo ricarichi.

Tra l’altro la tecnologia DuraPower riduce l’attrito sulle lame, proteggendo così il motore e la batteria da sovraccarichi. In tal modo, la durata della batteria del rifinitore aumenta di 4 volte. Poi è anche super semplice da pulire: stacca la testina e sciacquala sotto il rubinetto per una pulizia facile. Asciugala prima di riposizionarla sull’apparecchio. Insomma, cosa aspetti? Corri a prenderlo: oggi lo trovi in offerta a soli 27€, con le spedizioni rapide e gratuite garantite da Amazon Prime.