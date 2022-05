Che la Forza sia con te: così Alexa celebra la saga di Star Wars

Prepariamoci a vivere uno Star Wars Day galattico con Alexa e Fire TV, in questo momento in super offerta su Amazon.

Il 4 maggio è lo Star Wars Day, giorno in cui fan e appassionati della saga di tutto il mondo celebrano uno dei capolavori del cinema moderno. In questo articolo vi abbiamo per esempio suggerito alcuni gadget a tema da regalare o regalarvi per celebrare degnamente l’evento. Da grande amante della fantascienza, anche Alexa ci propone di festeggiare l’intramontabile pellicola stellare insieme a lei.

Alexa celebra Star Wars

Per iniziare – ed essere certi che l’assistente vocale di Amazon sia fan – tramite i dispositivi compatibili con integrazione Alexa si può chiedere “Alexa, ti piace Star Wars?”. E per rendere indimenticabile questa giornata e viverla al massimo, non resta che scoprire cosa ha preparato l’assistente vocale quest’anno. Pronunciando “Alexa, che la forza sia con te” è possibile per esempio ascoltare alcune delle frasi più celebri, mentre dicendo “Alexa, parla come Darth Vader” e “Alexa, parla come Yoda” si possono sentire le sue imitazioni dei due personaggi.

Lo Star Wars Day è anche un’occasione per testare il senso dell’umorismo di Alexa e la sua conoscenza di una delle saghe più seguite al mondo. Pronunciando “Alexa, sono tuo padre” o “Alexa, dimmi una barzelletta su Star Wars”, l’assistente vocale inizia a intrattenere con chicche e aneddoti divertenti sui film di George Lucas.

E quale giorno migliore per rivedere la saga stellare? Grazie ad Amazon Fire TV Stick 4K Max, potete celebrare lo Star Wars Day ovunque vi troviate. Pratica, portatile e super versatile, la chiavetta supporta lo streaming 4K UHD, HDR e HDR10+, così come Dolby Vision e Dolby Atmos. È dotata del telecomando vocale Alexa di ultima generazione, per trovare facilmente il contenuto che si desidera semplicemente tramite la voce.

Inoltre, è possibile controllare l’alimentazione e il volume di TV e soundbar compatibili, senza bisogno di un ulteriore telecomando. Fire TV Stick 4K Max dà accesso a migliaia di app, Skill Alexa e svariati canali, oltre a migliaia di film e serie TV su Prime Video, Netflix, YouTube, Disney+, Now, DAZN, Mediaset Play Infinity e RaiPlay. Inoltre, è possibile ascoltare canzoni, playlist, stazioni radio live e podcast, grazie ad Amazon Music, Spotify e Apple Music. Prendilo ora su Amazon a soli 39€.