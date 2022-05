Doctor Strange 2, quando e dove vederlo in streaming

Quando e dove vedere Doctor Strange 2 in streaming: le ipotesi sull’uscita del film Marvel su Disney+, in attesa di una data ufficiale.

Doctor Strange 2 è uscito nei cinema il 3 maggio 2022 ed esplora nuovamente il personaggio del dottore facente parte dei supereroi Marvel. Il secondo film a esso dedicato si incentra sul multiverso, già introdotto nell’ultimo film di Spider-Man e nei due episodi finali della serie What If, e i fan hanno a lungo atteso di vederlo. C’è chi si è catapultato nelle sale al Day-One, chi lo farà nei giorni successivi e chi, invece, aspetterà che esca su piattaforme. Ci si chiede dunque quando e dove vedere Doctor Strange 2 in streaming.

Di cosa parla Doctor Strange 2

Il sequel vede Strange collaborare con Wanda Maximoff / Scarlet Witch, reduce dagli eventi della serie TV Wandavision. Nel film, infatti, Il dottore lancia un incantesimo proibito che apre le porte al multiverso, inclusa una versione alternativa di se stesso, la cui minaccia per l’umanità è davvero grande.

Quando e dove vedere Doctor Strange nel Multiverso della Follia in streaming

Anzitutto rispondiamo al “dove vedere Doctor Strange 2 in streaming”: essendo Marvel di proprietà Disney, è indubbio che il film sarà disponibile su Disney . La piattaforma streaming della Casa di Topolino, infatti, dispone già di tutti i contenuti del MCU, perciò è solo questione di tempo l’arrivo della pellicola nel catalogo.

È invece più difficile rispondere alla domanda “quando sarà disponibile in streaming Doctor Strange 2?”. Al momento non c’è alcuna data d’uscita ufficiale, ma, prendendo in esame alcuni film distribuiti prima in sala e poi su piattaforma, è possibile fare delle ipotesi.

Per esempio, Shang Chi è uscito su Disney 70 giorni dopo il debutto al cinema, avvenuto nel mese di settembre scorso. Sono passati invece 68 giorni per Eternals. Considerando quindi che Doctor Strange 2 ha esordito sul grande schermo il 3 maggio, sommando 70 giorni si arriva alla metà esatta di luglio. L’arrivo su Disney+ potrebbe quindi essere intorno al 15 luglio 2022.

Sebbene non ci siano conferme da parte della nota casa di produzione cinematografica, dato che le precedenti pellicole hanno seguito questo schema di distribuzione, è molto probabile la finestra di lancio ipotizzata. Unica eccezione, infatti, è stata per Spider-Man: No Way Home, ma lì il discorso era diverso per la nota questione dei diritti che Sony detiene sull’Uomo Ragno. Di conseguenza, l’ultimo film dedicato al supereroe funambolo di Manhattan non è mai uscito su Disney+.