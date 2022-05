Echo Dot: il tuo nuovo smart speaker con Alexa crolla del 35%

L’ottimo smart speaker Echo Dot di quarta generazione è in offerta su Amazon con uno sconto incredibile del 35%: acquistalo subito.

Nel grande e vasto settore degli smart speaker la famiglia Echo Dot di Amazon è senza ombra di dubbio una tra le migliori in assoluto, e lo sconto del 35% di oggi sull’ottimo Echo Dot di 4ª generazione rappresenta una di quelle offerte Amazon che non puoi assolutamente farti scappare.

Ad appena 38€, infatti, lo smart speaker di Amazon rivoluzionerà il modo in cui utilizzi e sfrutti i device smart presenti in casa grazie alle numerose funzionalità a portata di mano, anzi di voce.

L’ottimo smart speaker Eco Dot di 4 ª generazione è in offerta su Amazon a -35%

Amerai fin da subito le numerose skill di Alexa, l’assistente vocale di Amazon, che non solo ti permetteranno di controllare gli appuntamenti in calendario, i promemoria e le condizioni meteo, ma ti apriranno un mondo di opportunità dandoti modo di gestire casa tua in ogni aspetto semplicemente con la tua voce.

È piccolo, compatto, colorato, poco ingombrante e soprattutto intelligente. È ideale anche per ascoltare la musica senza compromessi (supporta Spotify, Amazon Music, Apple Music, Deezer e tanti altri servizi cloud) grazie alla buona equalizzazione che ti dà modo di apprezzare le sfumature acustiche di qualsiasi genere musicale, ma lo puoi anche sfruttare per gestire gli altri Echo Dot presenti in casa grazie alla funzione Drop In.

Cosa stai aspettando? Clicca subito questo link acquistare l’ottimo smart speaker di Amazon in forte sconto: lo ricevi a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione aggiunti. Una volta montato e connesso alla rete Wi-Fi ti chiederai come hai fatto tutto questo tempo senza le incredibili funzionalità che ti offre Alexa.