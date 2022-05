Impara dagli esperti creativi: corsi Domestika da 9,90€

Torna la promozione Domestika: una selezione di corsi a partire da 9,90 euro, tenuti dai creativi più esperti.

Torna la promozione Domestika che ti consente di perfezionare le tue doti creative attraverso una selezione di corsi tenuti dagli esperti creativi del settore. L’offerta parte da 9,90 euro e include diverse categorie e temi: illustrazione, fotografia e video, craft, marketing & business e tantissimo altro.

Domestika, ecco cosa include il catalogo in sconto

Sono decine i corsi disponibili nel catalogo in promozione Domestika. Fra i più venduti troviamo i corsi di introduzione ai software digitali – come Adobe Photoshop, After Effects e Adobe Illustrator – e lezioni dedicate al mondo dei social – in particolare Instagram. Alcuni esempi sono il corso di fotografia professionale, editing per Instagram Stories e Brand Strategy per Instagram, dedicato a coloro che desiderano promuovere il proprio marchio attraverso contenuti e strumenti efficaci.

Un’ampia sezione è dedicata alla creatività, che si suddivide in due temi: disegno e craft. I corsi di illustrazione sono rivolti principalmente agli artisti in erba, i quali potranno scegliere fra scketching, tecniche di acquerello, disegno architettonico, ritratto realistico e molto altro. La categoria craft, al contrario, si concentra sui lavori fai-da-te: creazione di mobili in cemento, uncinetto, falegnameria professionale e cake design sono soltanto alcuni fra i più venduti.

Un’altra sezione che incuriosisce è quella del marketing & business, che propone corsi dedicati a chi possiede un’attività oppure ha intenzione di aprirla. Alcuni esempi? “Google Ads e Facebook Ads da zero”, “Introduzione al community management” e “Sviluppo di un brand efficace e responsabile”. Completano l’offerta i corsi di fotografia e video, scrittura, design, 3D e animazione, architettura e spazi e web & app design.

La promozione è valida ancora per pochi giorni: a questo link potrai dare un’occhiata a tutto il catalogo in offerta Domestika, con corsi in sconto a partire da soli 9,90 euro.