Oggi è lo Star Wars Day: la saga celebrata in tutto il mondo

A più di 40 anni dall’uscita del primo Star Wars, la saga cinematografica più famosa di sempre fa battere i cuori di milioni di fan.

Oggi è lo Star Wars Day e come ogni anno, la saga cinematografica più famosa di sempre che fa ancora battere i cuori dei fan in tutto il mondo, viene celebrata in tutto il globo. Sarà la prima volta, dopo la pandemia da Covid-19, che la festa non si terrà solo online. In tal senso vi ricordiamo che la Star Wars Celebration 2022, la manifestazione dedicata interamente alla saga ideata da George Lucas (qui in basso potete vedere il poster ufficiale dell’evento), si terrà nuovamente in Anaheim, California, dal 26 al 29 maggio, atre anni dall’ultima edizione.

Le celebrazioni 2022 di Star Wars

Con nove film, diverse serie tv disponibili su Disney Plus (anche a cartoni animati), videogame, fumetti e un universo espanso di cui i suoi personaggi sono divenuti iconici anche tra i meno appassionati, la saga di Star Wars è passata alla storia anche per l’incredibile operazione di merchandising mai vista fino a quel momento, i cui incassi superarono perfino quelli della pellicola stessa. Oggi, milioni di fan sono pronti a celebrare, come scritto, la saga in ogni angolo del mondo.

Magari indossando i costumi dei propri idoli o sfoggiando gli articoli da poco aggiunti alla propria collezione. Perché Star Wars, come accennato prima, significa anche collezionismo fin dagli albori della saga cinematografica.

Diversi i fattori che influiscono sul prezzo dei prodotti, tra questi troviamo l’anno di produzione o il numero delle copie prodotte, spesso limitato: si va dai 5 euro fino ai 3.500 euro per il Lego Millennium Falcon del 2007, in confezione originale mai aperta. Molto richieste le action figure dei personaggi della cosiddetta serie originale, risalenti alla fine degli anni ’70 e i primi degli anni ’80, di cui potete ammirare una foto qui in basso.

Tra gli eventi in Italia, si segnala su Disney a fine mese arriverà la serie live action dedicata a Obi-Wan Kenobi. A Vigevano, nella splendida cornice di Piazza Ducale, delle vie del Centro Storico e del Castello Visconteo – Sforzesco, sabato 7 maggio si terrà una suggestiva parata in costume con tantissimi appassionati. Nel resto del pianeta sono già in corso momenti e party per celebrare la ricorrenza, dalle maratone con i film della saga o eventi a tema.