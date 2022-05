Portacellulare da corsa, super utile ad un prezzo REGALO (4€)

Questo portacellulare da corsa è fondamentale per praticare attività fisica ascoltando musica e rimanendo in contatto, telefonico.

Anche se andiamo a correre per mantenerci in forma e goderci la natura e l’aria aperta, ormai il telefono è un’estensione di noi stessi ed è spesso impossibile lasciarlo a casa. E poi, diciamocela tutta, oltre che per ricevere telefonate, il dispositivo ci torna utile per monitorare tramite app la distanza che stiamo percorrendo, calcolare un tragitto, controllare che ora è e ascoltare musica.

Che fare allora? Semplice, procurarsi una fascia con portacellulare come quello che ti consigliamo oggi. Lo trovi su Amazon a soli 4€, con uno slot per chiavi e intagli precisi per jack per auricolari. Tiene saldamente il telefono e ti consente di ascoltare la musica liberamente.

Portacellulare da corsa, su Amazon te lo REGALANO (quasi)

La soluzione migliore per avere sempre a portata di mano lo smartphone quando andiamo a correre o a fare una passeggiata, può quindi essere un portacellulare da braccio. Progettato con Lycra e neoprene per la pelle, super morbido e leggero, è facile da piegare, flettere e torcere in modo che rimanga fermo per un movimento confortevole. La sensazione leggera e morbida di questa fascia da braccio massimizza il comfort mentre lo indossi.

Lo schermo altamente sensibile consente di visualizzare e utilizzare il touchscreen del telefono senza sforzo. Così sei libero di regolare il volume o cambiare i brani sul tuo telefono in modo rapido e semplice.

Il bracciale è adatto per telefoni cellulari di dimensioni entro 5,8 pollici, come iPhone 12 Mini/SE 2020/11Pro/XS/X/8/7/6 Plus. Ha comunque due fessure di regolazione integrate per regolare la lunghezza, adatte alla maggior parte delle persone, ed è inoltre dotato di una cinghia di estensione. Lo trovi su Amazon a soli 4€, con uno slot per chiavi e intagli precisi per jack per auricolari. Tiene saldamente il telefono e ti consente di ascoltare la musica liberamente.