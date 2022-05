Smartwatch con chiamate Bluetooth e non solo ad appena 50€, FOLLIA

Uno smartwatch che non ha paura di stupire questo in promozione su Amazon che costa poco ma è fenomenale sotto tutti i punti di vista.

Metti al polso lo smartwatch dei tuoi sogni con questa promozione indimenticabile su Amazon. A te basta aprire la pagina e approfittarne, ma non prima di aver letto di cosa è capace. In questo modo stai sicuro che te ne innamori a prima vista.

Il costo è letteralmente irrisorio, grazie al ribasso che ottieni con il coupon con 51,99€ diventa tuo.

Le spedizioni sono completamente gratuite, ti basta avere Prime per ricevere il pacco a casa in quattro e quattr’otto senza spendere neanche un euro in più.

Smartwatch fenomenale: costa poco ma non ha nulla da invidiare

Ti basta guardarlo per capire che questo smartwatch non ha proprio niente in meno ai modelli più costosi. Certo, la sua non è una marca conosciuta o vista in TV ma la differenza? Nessuna.

Con questo design eccezionale e in colorazione nera, te lo metti al polso e fa sempre il suo figurone. Per non dire che sembra quasi un più classico orologio da polso ma appena tocchi il display esplode di tecnologia.

Colori luminosi, quadrante personalizzante e sensori eccezionali al suo interno. Puoi tenere sotto controllo sia le attività sportive che il tuo stato di salute grazie al cardiofrequenzimetro e non solo.

In più non può essere trascurato il fatto che sia totalmente impermeabile per utilizzarlo sempre e comunque senza limitazioni. D’altronde la batteria te lo consente: con una sola carica hai cinque giorni di autonomia.

Cos’altro devo dirti? Che neanche la vita quotidiana viene lasciata da parte, ti anticipo che può financher ricevere le chiamate in Bluetooth.

Approfitta immediatamente della promozione su Amazon e spunta il coupon, ti porti a casa questo gioiellino con soli 51,99€ in una sola mossa. Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci con Prime attivo sul tuo account Amazon.