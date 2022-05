W la mamma: cinque idee regalo per celebrare la mamma

Festa della mamma, ecco le nostre idee regalo (5+1 bonus) per celebrare la donna più importante della vita di ognuno di noi.

Dalla mamma più tradizionale a quella più avventurosa, sportiva, tecnologica o appassionata di cucina, per la Festa della mamma Amazon offre l’opportunità di trovare il regalo più adatto a lei – spaziando tra proposte personalizzabili e i migliori prodotti delle PMI italiane o delle startup – ma anche di compiere gesti piccoli ma densi di valore e significato, come quello di donare un fiore. Noi abbiamo pensato quindi di stilare una lista di cinque (più una bonus) possibili proposte per aiutarvi nella ricerca del regalo più adatto alle vostre esigenze, o anche solo per darvi qualche spunto.

Festa della mamma, quante idee regalo!

Xiaomi Redmi Airdots 2. Queste cuffie Bluetooth 5,0 Xiaomi Mi True Wireless Earbuds Basic 2 dispone della nuova generazione di chip Bluetooth 5,0, il tasso di trasferimento dati è fino a 2 volte superiore alla generazione precedente, le cuffie wireless possono essere posizionate ad una distanza massima di 20 metri per fornire una connessione stabile. Costa 25€.

Bilancia pesapersone Smart con Bluetooth. Per le mamme sempre attente al peso forma, è progettata per aiutare il cliente a mantenere le proprie condizioni fisiche e le proprie abitudini sane. Applicando sensori avanzati e tecnologia di calcolo, Healthkeep Body Fat Balance fornisce fino a 13 misurazioni della composizione corporea. Costa 23€.

Massaggiatore cervicale e da Collo DAWOO. Per quelle giornate dove gli acciacchi dell’età o dovuti al tipo di lavoro si fanno sentire, questo massaggiatore per collo e spalle è dotato di 8 nodi massaggianti e offre un massaggio profondo per l’agopressione per alleviare la muscolatura del collo e delle spalle. Costa 39€.

Powerbank con specchio a LED. Questo originalissimo specchietto non solo permette alla mamma di specchiarsi per stare sempre in ordine, ma anche di non rimanere mai col celulare o il tablet scarico. Grazie alla sua batteria integrata da 1600 mAh, è perfetto da avere sempre in borsa per controllare il trucco e ricaricare lo smartphone in caso di emergenza. Costa 19€.

Smartwatch Fitness color rosa e oro. Uno dei gadget più interessanti, per tutte le donne che amano svolgere attività fisica e monitorare il loro stato di salute. Con questo device si può fare qualsiasi sport e godersi 8 modalità sportive (camminata, corsa, ciclismo, salto, badminton, pallacanestro, calcio) e il monitoraggio di frequenza cardiaca, pressione sanguigna, ossigeno nel sangue e la qualità del sonno. Costa 25€.

Portagioie Rosa Eterna. Questa squisita confezione regalo per gioielli con rosa eterna, collanina a cuore e biglietto di auguri, è un regalo unico pieno di amore e romanticismo, ottimo da inviare alla donna più importante della propria vita. Costa 9€ (in sconto).