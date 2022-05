Appena 19€ per l’ottimo mouse da gaming Logitech G203 (-51%)

Prendi al volo questa incredibile offerta di Amazon per l’ottimo mouse da gaming Logitech G203 a un prezzo impossibile da resistere.

Se per te il gaming è una cosa seria e sei alla ricerca dell’occasione d’oro per mettere le mani su un mouse da gaming di qualità e apprezzato da milioni di videogiocatori in tutto il mondo, l’incredibile Logitech G203 è in offerta su Amazon a un prezzo che farai fatica a non prendere in considerazione.

Ad appena 19€, infatti, grazie a uno straordinario sconto del 51% sul prezzo di listino, ti arriva a casa in 1 giorno un mouse che ti garantirà altissime prestazioni sin dal primo momento.

L’ottimo mouse da gaming Logitech G203 è tuo a 19€ con questa offerta di Amazon

Ergonomico, leggero, personalizzabile e soprattutto preciso al millimetro: sono queste le caratteristiche principali del G203 di Logitech che ti permetteranno di fare la differenza nei tuoi giochi preferiti. Dotato di illuminazione RGB completamente personalizzabile con l’applicazione Logitech companion, il mouse è costituito da 6 pulsanti completamente programmabili per darti l’opportunità di avere le funzioni più importanti sempre a portata di click.

Nonostante il prezzo molto economico, il mouse di Logitech monta un ottimo sensore ottico di tracciamento a 8000 DPI completamente personalizzabile: sei tu a decidere il grado di DPI da utilizzare nei tuoi giochi preferiti con l’apposito tasto di fianco la rotella di scorrimento.

Non perdere altro tempo e metti subito nel carrello l’ottimo mouse da gaming di Logitech a un prezzo che sembra quasi impossibile: non crederai ai tuoi occhi quando scoprirai che con il 51% di sconto hai l’opportunità di ricevere a casa in appena 1 giorno uno dei mouse più acclamati sul mercato.

La gaming week di Amazon è finalmente partita: scopri una valanga di prodotti per il gaming nelle incredibili offerte di questi giorni.