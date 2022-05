Fire TV Stick LITE e il tuo televisore diventa SMART a piccolo prezzo

Il tuo televisore può tornare nuovo di zecca con un semplice acquisto ora che la fire TV stick Lite è in promozione su Amazon.

Rendi il tuo televisore obsoleto immediatamente Smart acquistando ora in offerta la magnifica Fire TV stick in versione Lite che Amazon ti propone al piccolo prezzo di appena €19,99. Praticamente risparmio all’istante il 33% potendo far rinascere un dispositivo che ormai non utilizzi più nel giro di appena qualche secondo, a portata di mano ti serve solo una connessione WiFi.

Da utilizzare semplicissima al suo interno integra persino Amazon Alexa, quindi non perdere neanche un secondo in più e scopri come sfruttarlo al meglio.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci su tutto il territorio italiano se hai sul tuo account un abbonamento Prime attivo.

Fire TV stick Lite: la rivoluzione a portata di mano

Si tratta di uno dei dispositivi più in voga del colosso dell’e-commerce perché è veramente fenomenale e in una manciata di secondi ti permette di trasformare un tuo vecchio televisore in un prodotto di ultima generazione. Praticamente si tratta di una simil chiavetta USB che però colleghi alla porta HDMI del tuo dispositivo e ti mette sotto mano tutte le applicazioni per lo streaming di cui hai bisogno per passare una serata intrigante e piena di divertimento davanti allo schermo.

Una volta che l’hai collegato poi il telecomando che ti viene dato in dotazione è tutto a portata di mano dal momento che è presente finanche il microfono per poter interagire con Amazon Alexa con il solo utilizzo della tua voce.

Così facendo puoi accedere a numerose applicazioni tra le quali non mancano Netflix, Amazon Prime video, Disney+, Dazn, Now TV, Timvision, Raiplay, YouTube e tante altre ancora.

Cosa stai ancora aspettando? Dai una seconda possibilità al tuo televisore ormai troppo vecchio e acquista immediatamente la tua Fire TV stick Lite ora che è in promozione su Amazon e costa appena €19,99.