Huawei MatePad, tablet di qualità in forte sconto su Amazon (-33%)

L’ottimo tablet Android Huawei MatePad è in forte sconto su Amazon con una offerta che non devi assolutamente perdere.

Se sei alla ricerca di un tablet Android di qualità, con un buon design e una scheda tecnica in grado di garantirti buone prestazioni per continuare a lavorare, studiare o semplicemente per svagarti, devi assolutamente prendere al volo Huawei MatePad in offerta su Amazon a un prezzo incredibile.

Infatti, grazie allo straordinario sconto del 33%, il tablet del colosso cinese è la soluzione perfetta alle tue necessità a un prezzo a cui normalmente è possibile trovare solo soluzioni di seconda fascia.

Huawei MatePad è in offerta su Amazon a un prezzo che non puoi lasciarti scappare

Frontalmente è dotato di un ottimo pannello da 10.4 pollici ad altissima risoluzione con cornici molto ben ottimizzate, mentre il potente processore Kirin di ultima generazione è sempre pronto a rispondere ai tuoi comandi in maniera ottimale e senza esitazioni.

Il tablet di Huawei è un device perfetto non solo per lavorare, studiare o per chattare con i tuoi amici, è ideale anche per ascoltare la musica: è uno dei pochi tablet in questa fascia di prezzo a montare quattro speaker con audio stereo 3D ottimizzati da Harman Kardon per garantirti una qualità sbalorditiva. Inoltre, il tablet di Huawei è perfettamente compatibile con M-pencil per disegnare e scrivere direttamente sul display e la batteria da 7250 mAh ti offre fino a 12 ore di utilizzo continuato a fronte di una singola ricarica.

A questo prezzo e con queste caratteristiche, il tablet di Huawei è la soluzione ideale che stavi cercando da tempo; mettilo subito nel carrello per riceverlo a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione aggiuntivi. Viene spesso indicato da molti come il sostituto ideale a un comune notebook: rimarrai piacevolmente stupido di quante cose riuscirai a fare con un device così economico.

