Iliad: le offerte Internet casa e mobile attivabili a maggio 2022

Ecco tutte le proposte Iliad disponibili sia per mobile che per casa a partire da questo mese, compresi i servizi inclusi.

Iliad è sbarcata sul mercato del fisso martedì 25 gennaio 2022. Una mossa destinata a incrementare ulteriormente un giro di affari che, secondo alcune stime, in Italia si attesterà a fine anno a circa quota 1 miliardo di euro e a rivoluzionare il mercato della banda larga con il lancio dell’offerta FTTH su rete Open Fiber. L’offerta di Iliad prevede fino a 5 Gbit/s complessivi in download e fino a 700 Mbit/s in upload come velocità massime supportate dalla sua rete FTTH EPON, mentre in quelle coperta con tecnologia FTTH GPON scende a 1 Gbit/s massimo in download e fino a 300 Mbit/s in upload.

Le offerte Internet casa di Iliad

L’offerta Internet illimitato casa include chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili in Italia e verso oltre 60 destinazioni internazionali con un costo pari a 15,99 euro al mese per gli utenti mobile Iliad, e di 23,99 euro euro mese per tutti gli altri, senza vincoli contrattuali, costi nascosti e rimodulazioni. È però obbligatorio attivare un pagamento automatico (attraverso addebito su IBAN, carta di credito, carta di debito o carta prepagata.

Coloro che desiderano l’installazione eseguita da un tecnico professionista c’è un sovraprezzo di 39,99 euro. Quindi, in sintesi:

Costa 15,99€ al mese per gli utenti che hanno già una SIM mobile con l’operatore;

al mese per gli utenti che hanno già una SIM mobile con l’operatore; Per tutti gli altri costa 23,99€ al mese , per sempre e senza vincoli, ovviamente.

, per sempre e senza vincoli, ovviamente. Si possono raggiungere velocità di 5 Gbit/s in download e 700 Mbit/s in upload.

Il router Iliadbox è in comodato d’uso ed è gratis .

è in comodato d’uso ed è . L’azienda offre anche minuti illimitati verso fissi e reti mobili in tutta Italia.

Le offerte mobile

Per quanto riguarda la rete mobile, sono tre in particolare le offerte migliori attualmente disponibili dall’operatore francese. Entrambe sono rivolte ai suoi nuovi clienti, sia quelli che attivano una nuova SIM che coloro che invece provengono da altri operatori e intendono effettuare la portabilità. La prima è GIGA 120, il cui costo mensile è di 9,99 euro. Nello specifico: