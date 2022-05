Mantieni il tuo volto pulito con questa spazzola per la pulizia del viso

Questa super utile ed economica spazzola per la pulizia del viso è in offerta su Amazon a soli 15€. Costa poco, ma vale tanto.

Se sei alla ricerca di un buon prodotto per tenere sempre fresco e pulito il tuo viso, su Amazon c’è in offerta col 50% di sconto un eccellente spazzola per la pulizia del viso. Costa appena 15€ e hai pure le spedizioni gratuite. Ti basta inserire il codice CFE3PWD5 alla cassa, prima di chiudere l’acquisto, e pagare.

Con lei puoi dire addio ai residui di trucco, e potrai esfoliare, pulire in profondità i pori, ridurre punti neri e mantenere la pelle sempre giovane.

Spazzola per la pulizia del viso, economica ma super utile

Lo strumento di bellezza elettroniche VKK viene ricercato e prodotto in modo professionale. Questa nuova spazzola pulizia viso è adatto a tutti i tipi di pelle, dato che i suoi pennelli sono realizzati in silicone alimentare, quindi si sente molto morbido. È uno strumento pulizia viso munito di 4 funzioni, le quali sono struccante, pulizia profonda, assorbimento ausiliario dell’essenza e modellatura del viso a LINEA V.

Basta applicare un detergente adeguato sullo strumento pulizia del viso e bagnare il viso per iniziare a usarlo. Premendo a lungo il tasto di alimentazione si può procedere a fare una pulizia profonda tramite le vibrazioni sonore. Regolandolo, si può passare alla modalità di assorbimento: lo strumento si riscalda lentamente, in modo che l’essenza sia assorbita in modo migliore tramite le vibrazioni sonore.

Ci sono 7 velocità a tua scelta, puoi controllare l’intensità della tua pulizia per trovare una velocità comoda per rimuovere i residui di trucco, esfoliare, pulire in profondità i pori, ridurre punti neri. Costa appena 15€ e hai pure le spedizioni gratuite. Ti basta inserire il codice CFE3PWD5 alla cassa, prima di chiudere l’acquisto, e pagare. Ma fai in fretta, pochi pezzi.