OPPO, presto un nuovo flip phone e il Find N2?

Nuovi rumor “confermano” che OPPO avrebbe in cantiere un nuovo flip phone (o clamshell) estremamente economico.

Il possibile nuovo smartphone economico a conchiglia di OPPO di cui vi abbiamo accennato spesso su queste pagine nel corso delle ultime settimane sembra trovare sempre più “conferme”. E’ infatti di queste ore un nuovo rumor riportato da GSMArena secondo il quale il prossimo telefonino dell’azienda sarà, appunto, un pieghevole verticale in stile “flip phone” a conchiglia, come il Samsung Galaxy Z Flip3 o l’Huawei P50 Pocket.

OPPO e i nuovi foldable

OPPO ha lanciato il suo primo smartphone pieghevole, Find N, a dicembre, ma ovviamente l’azienda sta già lavorando ad altri dispositivi per ampliare il suo portfolio di pieghevoli, tra i quali si vocifera anche del successore di quest’ultimo. Riguardo al progetto flip phone o clamshell economico, l’obiettivo dell’azienda cinese resta quello di realizzare un prodotto in grado di competere con il top del settore del momento, ovverosia il di Samsung Galaxy Z Flip3.

Ma a differenza di quest’ultimo, come accennato prima, il concorrente punta a un prezzo decisamente più conveniente. Più di quanto lo sia stato l’ottimo Find N che già di suo costava meno rispetto ai suoi competitor quando è stato lanciato nel mercato cinese.

Secondo una voce proveniente dalla Cina, il nuovo smartphone costerà circa 5.000 CNY, e che attualmente si traduce in circa $ 756 o € 718. Per contestualizzare, il P50 Pocket parte da CNY 8.988 in Cina ($ 1.360 o € 1.292), mentre il Galaxy Z Flip3 può essere acquistato per CNY 7.399 ($ ​​1.119 o € 1.063). Questo senza perdere di vista l’offerta di una tecnologia all’avanguardia per creare un’esperienza foldable migliorata sotto tutti i punti di vista.

Riguardo al successore dell’OPPO Find N, pare che il produttore ripartirà dal design unico a goccia, che ha risolto alcuni dei più grandi punti dolenti dei dispositivi pieghevoli, allargando l’angolo della piega del display e offrendo un cuscinetto quando questi si richiude, con il risultato di una piega minima, fino all’80% meno evidente rispetto ad altri dispositivi, secondo TUV. A proposito, se siete alla ricerca di un flip phone, c’è l’ottimo Samsung Galaxy Z Flip3 nero a 690€ su Amazon, oppure in alternativa su eBay a soli 539€ (ma con 12€ di s.s.).