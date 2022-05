Realme GT Neo 2, prendilo su eBay al MIGLIOR PREZZO web

L’ottimo smartphone realme GT Neo 2 è al suo minimo storico su Amazon: -31%. Approfittane per far tuo questo gioiellino.

Se sei alla ricerca di uno smartphone di livello top, in questo momento hai l’occasione che stavi aspettando da tempo: il Realme GT Neo 2 nella variante 8/128GB, con SoC Snapdragon 870, display AMOLED 6,62″ 1080 x 2400 pixel e batteria da 5000 mAh, è infatti in offerta su eBay a soli 269€. Un prezzo davvero super conveniente, soprattutto considerando che non paghi nemmeno le spese di spedizione.

Realme GT Neo 2, TOP a prezzo AFFARE

La serie GT NEO nasce con l’obiettivo ambizioso di coniugare le migliori caratteristiche tecniche a un’esperienza ben curata e coinvolgente, in grado di unire tutti i migliori aspetti e ottenere uno smartphone di ultima generazione. Posizionato per essere il flagship killer della serie Realme GT, GT NEO 2 è dotato del processore Qualcomm Snapdragon della serie 8, di un sistema di raffreddamento senza precedenti, di una ultra-alta frequenza nel touchscreen e di una robusta durata della batteria.

Il design è una parte essenziale dell’intera serie e per questo modello l’azienda ha adottato uno stile sobrio ed elegante. La serie Realme GT è infatti composta dai migliori flagship del brand ed è caratterizzata da tecnologie innovative e da una componente estetica che attrae appassionati di tecnologia ed estimatori del design. Il doppio sensore di luminosità ambientale a 360° rileva con precisione la luce naturale, regolando automaticamente il livello di luminosità dello schermo.

Con un’incredibile capacità di 5.000 mAh, la batteria durerà tutto il giorno e oltre. 33H Chiamate/ 88H Riproduzione musicale/ 8H Gioco/ 24H Riproduzione video. Infine il nuovo sistema di raffreddamento del vapore in acciaio inox Plus garantisce un controllo della temperatura e una velocità di dissipazione del calore efficaci ed efficienti. Che aspetti? Approfitta di questa occasione irripetibile e assicurati questo fantastico smartphone realme GT Neo 2 su eBay a soli 269€, cioè 140,00€ in meno rispetto al prezzo di listino (359€). Le spedizioni sono rapide e gratuite.