World Password Day, milioni di persone usano ancora “123456”

“123456” e “password” sono ancora le peggiori password in assoluto, ma vi sono alcuni nuovi arrivati, tra cui “starwars”,

Si parla tanto di privacy, protezione dei dati, controllo delle informazioni personali e minacce in grado di mettere in ginocchio i sistemi di difesa, ma i primi fautori delle nostre disgrazie siamo spesso noi stessi, con le nostre disattenzioni e la nostra mancata o falsata percezione del pericolo. Siamo pronti a puntare il dito contro le piattaforme che non ci tutelano, ma continuiamo a utilizzare “123456” come codice segreto per accedere agli account. Un tema delicato, tornato in auge in occasione del World Password Day che si celebra proprio oggi.

Cattive password: c’è anche Star Wars

Come ogni anno, “123456” e “password” sono ancora le peggiori password in assoluto, come del resto le date di nascita, i nomi dei propri figli o dei propri animali domestici, ma vi sono alcuni nuovi arrivati, tra cui “starwars”, “stopthewar” e “trustno1”, che in italiano significa “non fidarti di nessuno”. Tali password sono state usate da milioni di persone, anche in Europa, per la gioia degli hacker, che usano queste informazioni per entrare nei profili personali degli utenti.

Dunque, nonostante passino gli anni e teoricamente l’informazione in tema tutela dei dati sia aumentata, emerge come gli utenti non prendano ancora sufficienti precauzioni per proteggere la loro sicurezza dagli attacchi dei malintenzionati.

Emerge dunque una situazione fin troppo scoraggiante: siamo nel 2022 ma le nostre password sono ancora incredibilmente deboli e facilissime da trovare anche per gli hacker più dilettanti. D’altronde, basta guardare anche le altre per strapparsi letteralmente i capelli dalla testa per la disperazione. Ecco la lista delle prime venti cattive password più utilizzate al mondo pubblicata dalla CNBC:

123456 123456789 qwerty password 12345 12345678 111111 1234567 123123 qwerty123 1q2w3e 1234567890 DEFAULT 000000 abc123 654321 123321 qwertyuiop Iloveyou 666666

Come creare una password sicura

Una password dovrebbe essere lunga, contenente caratteri e numeri misti, includere maiuscole e minuscole e bisognerebbe evitare frasi comuni. E poiché le violazioni della sicurezza sono ormai all’ordine del giorno, è importante non riutilizzare le password ma usarne una diversa per ogni sito web o servizio a cui ci si registra. In tal senso le società di sicurezza internazionali suggeriscono cinque regole base da seguire per creare una password sicura: