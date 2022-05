Disney+, 5 contenuti da non perdere a maggio 2022

I migliori contenuti Disney+ di maggio 2022: eccone 5 da non farsi sfuggire, dalla serie di Obi-Wan Kenobi al film su Cip e Ciop.

Disney ha grandi sorprese in serbo per i suoi abbonati a maggio 2022. Si tratta infatti di un mese molto atteso soprattutto dai fan di Star Wars, visto che è pronta a debuttare la serie TV su uno dei personaggi più amati della saga, Obi-Wan.

Ma andiamo con ordine. Quali sono, quindi, i contenuti Disney+ da non perdere a maggio 2022? Ne abbiamo raccolti 5 per facilitarvi la scelta.

I migliori contenuti Disney+ di maggio 2002

Dallo show dedicato al famoso Jedi a una nuova reinterpretazione della favola di Cenerentola, ecco cosa vedere questo mese sulla piattaforma.

The Quest – L’impresa dei Paladini

Dall’11 maggio sarà introdotta nel catalogo The Quest – L’Impresa dei Paladini, una serie che unirà il genere fantasy a quello dei reality show, in quanto il gruppo di giovani protagonisti si ritroverà coinvolto nelle situazioni tipiche di questo genere di format televisivo: otto ragazzi cominceranno il viaggio, ma solo uno di essi sarà incoronato eroe del regno di Everealm, minacciato da una maga malvagia.

How I Met Your Father

Lo stesso giorno debutterà sulla piattaforma How I Met Your Father, atteso spin-off di How I Met Your Mother con Hilary Duff protagonista. Ambientata nello stesso universo dell’iconica comedy ma incentrata su una storia a sé stante, la serie segue le vicende di una fotografa trentenne che in un futuro prossimo sta raccontando a suo figlio come abbia incontrato il padre. Così i flashback conducono lo spettatore al 2022, mentre la protagonista e i suoi amici stanno cercando di capire cosa vogliono dalla vita e come innamorarsi nell’era delle dating app.

Sneakerentola

Il 13 maggio è il turno di Sneakerentola, musical che reinterpreta la favola di Cenerentola in chiave moderna. Nel film, infatti, troviamo il giovane EI, un aspirante designer di scarpe da ginnastica del Queens che lavora come magazziniere in un negozio di sneakers e nasconde il suo talento artistico. Un incontro casuale tra lui e Kira King, figlia della famiglia reale delle scarpe da ginnastica e una sorta di “principessina” di Manhattan, farà scattare immediatamente la scintilla tra i due.

Cip e Ciop agenti speciali

Il film in tecnica mista dedicato ai famosi scoiattolini Disney uscirà il 20 maggio. La pellicola si posiziona cronologicamente 30 anni dopo gli eventi della serie Cip & Ciop agenti speciali e i protagonisti vivono nella Los Angeles dei giorni nostri: Cip lavora come venditore di assicurazioni, mentre Ciop ha fatto un intervento per la CGI e lavora al circuito congressuale nella speranza di rivivere i suoi giorni di gloria. Quando un ex membro del cast scompare misteriosamente, i due scoiattoli dovranno vestire nuovamente i panni di Agenti Speciali per salvare la vita del loro amico.

Obi-Wan Kenobi

Proprio alla fine del mese, il 27 maggio precisamente, arriva la serie Disney+ più attesa di queste ultime settimane: ambientata 10 anni dopo gli eventi del film La Vendetta dei Sith, dove Obi-Wan Kenobi ha affrontato la sua più grande sconfitta, la caduta e la corruzione del suo migliore amico e apprendista Jedi, Anakin Skywalker, lo show esplorerà maggiormente quello che è a tutti gli effetti uno dei personaggi più amati della saga di Star Wars.

