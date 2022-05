Doctor Strange 2, cosa serve vedere prima di andare al cinema

Tutti il film e le serie TV che si consiglia di guardare prima di andare a vedere Doctor Strange 2, nuovo capitolo sullo stregone Marvel.

Doctor Strange 2 è da poco uscito nei cinema e molti fan si sono già catapultati in sala per vedere le sue imprese. Siamo nella cosiddetta Fase 4 del Marvel Cinematic Universe, quindi è chiaro che contestualizzare il film sia necessario aver visto tutte le pellicole delle Fasi precedenti. In particolare, però, ci sono dei contenuti precisi che ci permettono di capire meglio il nuovo episodio e che quindi vale la pena guardare prima di sedersi davanti al grande schermo.

Scontato dirlo, ma per capire chi è il Doctor Strange bisognerebbe aver visto il primo capitolo a lui dedicato, uscito qualche anno fa. Nella pellicola del 2016, infatti, vengono mostrate le origini del supereroe che entra in possesso di una Gemma dell’Infinito. Viene mostrato il suo legame con l’ex fidanzata e collega di lavoro Christine Palmer, ulteriormente approfondito in una serie d’animazione.

Infatti, per gustarsi al meglio Doctor Strange 2, è consigliabile dare un’occhiata a What If… ?, uno show antologico che esplora il concetto di multiverso, in espansione dopo gli eventi della prima stagione di Loki (conviene quindi guardare anche quella). Nella serie vengono mostrati universi in cui alcuni dei più importanti momenti del MCU si svolgono in maniera differente. Molto importanti, per avere maggiori informazioni prima di andare a vedere il nuovo film dedicato al dottore, sono gli episodi 5, 8 e 9.

Nel quinto infatti, intitolato “E se… Dottor Strange avesse perso il cuore invece delle mani?”, si assiste alla nascita di Supreme Strange, quella che si potrebbe definire la sua controparte oscura. In questo universo, infatti, nell’incidente automobilistico che avrebbe compromesso le mani di Strange perde invece la vita Christine. Così il dottore, tormentato dal ricordo, decide di andare contro le leggi del tempo e usa l’Occhio di Agamotto per tornare al momento dell’incidente e impedire che l’amata muoia. Tuttavia, nonostante i numerosi tentativi, la donna continua a essere uccisa in circostanze diverse perché la sua morte è un “Punto Assoluto” nel tempo e pertanto non può essere modificato. Strange decide così di creare un paradosso pur di riportarla in vita, a costo di mettere a rischio l’universo stesso. Per riuscirci inizia ad assorbire il potere di creature multiversali, così nasce Supreme Strange.

Negli ultimi due episodi viene mostrato Supreme Strange nello spazio-temporale in cui è rinchiuso dopo gli eventi del quinto episodio, e collabora con l’Osservatore per far fronte alla minaccia di Ultron.

Tra gli altri contenuti da vedere prima di guardare Doctor Strange 2 si annovera WandaVision, perché il personaggio di Wanda giocherà un ruolo chiave nella pellicola. Nella serie a lei dedicata, la mutante crea un’illusione tenendo sotto controllo l’intera cittadina di Westview, per vivere una vita idilliaca con il suo amato Visione. Nel corso degli episodi, la supereroina arriverà a diventare Scarlet Witch, la strega più potente del mondo. Tutti i contenuti finora citati, sono disponibili su Disney+.

Il nuovo film di Strange si collega infine a Spider-Man: No Way Home, in cui lo stregone lancia un incantesimo per far dimenticare a tutti l’identità dell’Uomo Ragno. Tuttavia l’incantesimo non va come sarebbe dovuto andare, perché il dottore viene interrotto a più riprese da Peter mentre lo sta lanciando: di conseguenza, da ogni parte del multiverso, giungono coloro che conoscono l’identità di Spider-Man, dal Dottor Octopus a Max Dillon e Flint Marko. Alla fine del film, lo stregone riesce a correggere l’incantesimo rispedendo tutti nei rispettivi universi e facendo dimenticare alle persone di esistenza di Peter.

Chiunque invece preferirà aspettare l’uscita che la seconda pellicola di Strange esca su piattaforma, ecco quando Doctor Strange 2 potrebbe uscire su Disney+.