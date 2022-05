Festa della Mamma: l’idea regalo “fit” per le più sportive

Beats by Dr.Dre propone l’idea regalo perfetta per tutte quelle mamme che amano fare sport ascoltando le proprie playlist del cuore.

In occasione della Festa della Mamma, Beats by Dr. Dre (Beats) propone l’idea regalo perfetta per tutte quelle mamme che amano fare sport ascoltando le proprie playlist del cuore. Disponibili in quattro colori, Bianco, Nero, Grigio salvia e Viola ametista, in questo momento trovi i primi tre in offerta su Amazon al prezzo di 199€, mentre l’ultimo, il modello color Viola, a 190€. Tutti, però, con le spedizioni veloci e gratuite di Prime.

Beats Fit Pro, un regalo per le mamme sprint

Beats Fit Pro sono gli auricolari dal design innovativo in grado di offrire le massime prestazioni acustiche. Grazie alle loro alette che garantiscono massima vestibilità e comfort totale, rappresentano una vera e propria rivoluzione degli auricolari per il fitness quotidiano: offrono tre diverse modalità di ascolto, la funzione automatica di Play/Pausa, sono resistenti al sudore e all’acqua (IPX4) e dotati delle funzionalità offerte dal chip Apple H1. Compatibili con Android e iOS, assicurano fino a 24 ore di ascolto combinato.

Grazie al design delle alette flessibili, i Beats Fit Pro aderiscono perfettamente al tuo orecchio, anche durante gli allenamenti più duri, e garantiscono prestazioni acustiche eccellenti e senza interruzioni.

Queste alette uniche sono state modellate digitalmente in base alle misurazioni di migliaia di orecchie per ottenere la combinazione perfetta di un materiale morbido e pieghevole, avvolto attorno a un’anima rigida, che garantisce gradevole aderenza e stabilità con orecchie di ogni forma e dimensione. I Beats Fit Pro, infine, usano un trasduttore progettato appositamente, in grado di offrire un suono robusto in un piccolo spazio, mentre un sistema di ventilazione innovativo minimizza le distorsioni attraverso il diaframma flessibile.

L’innovativa architettura acustica dei Beats Fit Pro, insieme all’ottimizzazione che contraddistingue i prodotti Beats, offre un suono potente, puro, nitido, bilanciato e con una gamma dinamica ancora migliore. Quando è in uso la cancellazione attiva del rumore (ANC), i microfoni rivolti verso l’esterno e quelli rivolti all’interno collaborano per bloccare continuamente i rumori ambientali, grazie a un filtro calibrato con precisione che si adatta dinamicamente all’ambiente circostante.