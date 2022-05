Samsung Galaxy Watch4 è lo smartwatch da AVERE con lo sconto del 46%

L’ottimo smartwatch Samsung Galaxy Watch4 è disponibile in offerta su Amazon a un prezzo folle con uno sconto del 46%: acquistalo subito.

L’offerta di Amazon di oggi sull’ottimo smartwatch Samsung Galaxy Watch4 è una di quelle che devi prendere subito al volo in quanto non ricapiterà più per tantissimo tempo.

Infatti, grazie a un folle sconto del 46% che fa precipitare il prezzo dello smartwatch di fascia premium ad appena 160€, hai l’opportunità di allacciare al polso il migliore wearable del mercato al prezzo di un classico device economico.

Samsung Galaxy Watch4 crolla di prezzo con questa offerta di Amazon (-46%)

Samsung Galaxy Watch4 è il punto di riferimento del settore già a partire dal design: è ben curato, bilanciato, dal forte sapore premium e costituito anche da due tasti laterali facilmente raggiungibili per gestire le numerose funzioni aiutandoti anche con il display touch. A tal proposito, il device monta un incredibile display luminosissimo e ad altissima risoluzione pensato per garantirti il massimo dell’esperienza utente in ogni situazione.

Dotato di GPS integrato per tracciare con precisione i tuoi movimenti anche senza smartphone, il wearable si trasforma rapidamente nel tuo coach personale grazie alle numerose funzionalità di tracking delle più importanti attività fisiche. Inoltre, il sensore BioActive di Samsung è in grado di registrare il battito cardiaco 24/7, la pressione sanguigna e registrare anche un elettrocardiogramma che puoi condividere rapidamente con il tuo medico di fiducia.

Cosa stai aspettando? Metti subito nel carrello l’incredibile smartwatch di Samsung e scopri le incredibile funzionalità di cui dispone ora che è in sconto su Amazon a un prezzo folle.

È partita la gaming week di Amazon con una valanga di prodotti in sconto di tutte le marche: scopri le migliori offerte!