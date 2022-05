Echo Show 5 di 1ª generazione con Alexa, BOMBA Amazon (-58%)

L’ottimo Echo Show 5 di 1ª generazione, con Alexa inclusa, è in super offerta su Amazon a un prezzo letteralmente stracciato, ovvero 37€.

Con Echo Show 5 hai un eccezionale smart display, con ampio pannello e supporto al toushscreen, che ti permette di interagire con l’assistente vocale Alexa usando la voce. Ascolti e vedi le risposte, ma non solo: puoi anche guardare Netflix e Prime Video, oltre a porte effettuare videochiamate. Inoltre scopri cosa succede mentre non sei in casa grazie alla telecamera integrata e controlli i dispositivi compatibili (come telecamere, luci e altri) usando sempre lo schermo interattivo o la voce.

Echo Show si connette ad Alexa per mostrarti immagini su un brillante schermo da 5,5” con un audio nitido e potente. Il design compatto è perfetto in qualsiasi stanza. Segui il testo di un brano da Amazon Music, imposta timer e sveglie, guarda notiziari e controlla meteo e traffico. Fai una videochiamata verso l’App Alexa o un altro dispositivo Echo dotato di schermo senza usare le mani, oppure collegati direttamente ad altri dispositivi Echo compatibili in casa tua.

E quando vuoi, puoi disattivare i microfoni e la telecamera premendo un pulsante, oppure disattivare solo la telecamera facendo scorrere l’apposito copri-telecamera integrato. Così anche la tua privacy è al sicuro. Echo Show 5 è dunque il dispositivo ideale per chi vuole avvicinarsi ai principi di una Casa Intelligente, e oggi può essere tuo a soli 37€ con il 58% di sconto. Le spedizioni sono gratuite e gestite coi servizi Prime.