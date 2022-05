Micro chiavetta USB: i file VOLANO da una parte all’altra, 7€ ORA

Una chiavetta USB microscopica che ti stupisce con la sua tecnologia 3.1: i file volano da una parte all’altra.

Musica e file da passare da qualche parte? Con questa micro chiavetta USB il gioco è fatto e neanche te ne accorgi. Collaudata da Sandisk si tratta di una chicca vera e propria che se mi permetti, è perfetta se sei uno di quei tipo che collega le periferiche e poi non le stacca mai. Occupa il minimo spazio e per questo motivo è eccezionale soprattutto se vuoi abbinarla alla radio in macchina, o metterla dietro ai televisori per vedere i film che hai scaricato prima.

Dopotutto ora che è in promozione te la porti a casa senza grossi pensieri: hai la garanzia che sia eccezionale e per 7.99€ secondo me dovresti proprio agire. Fallo prima che il ribasso del 38% venga rimosso.

Non paghi le spedizioni che sono altrettanto veloci se hai Prime attivo sul tuo account.

Chiavetta USB: con Sandisk sei sicuro che non hai limiti

Piccola come una moneta da 2 euro, questa micro chiavetta USB è una vera svolta per te. Ha tutto ciò che ti occorre per un utilizzo quotidiano e soprattutto per utilizzarla senza avere mai dubbi. Con tanto di foro, puoi metterle persino un laccetto e trasformala in un simpatico portachiavi così sei sicuro che non la perdi mai di vista.

A portata di meno ti mette 16 GB ma senti un po’, è dotata di tecnologia 3.1 quindi i files passano da una parte all’altra volando. Fotografie, brani musicali, filmati, documenti e tutto il resto è come se si teletrasportasse.

Ovviamente la puoi utilizzare sui sistemi operativi che più ami, non farti problemi: funziona ovunque. Non voglio ripetermi ancora una volta, ma sottolineare che è eccezionale appare obbligatorio.

Non aspettare neanche un secondo in più e collegati immediatamente su Amazon per concludere l’acquisto, Questo micro chiavetta USB di Sandisk costa appena 7€ e qualche centesimo ora che è in promozione, non perderla per nessun motivo. Come ti dicevo, le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia.