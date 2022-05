5€ per ricaricarti e stare in forma? Sì con l’integratore Post Fludec (12 bustine)

Su Amazon trovi in offerta a un prezzo ASSURDO questo ottimo integratore alimentare multivitaminico di Angelini, scontato del 43%!

Avere una vita sana ed equilibrata è una sfida quotidiana, ma grazie al giusto apporto di vitamine e minerali di Post-Fludec potrai ritrovare l’energia di cui hai bisogno e vivere a pieno le tue giornate. Lo puoi trovare su Amazon a soli 5€, ovverosia col 43% di sconto, in confezioni da 12 buste ciascuna, e con le spedizioni gratuite.

L’integratore perfetto a base di vitamine

Questo integratore multivitaminico con vitamina B1, vitamina B2, vitamina B5 e niacina ad alto dosaggio, pari al 300% del valore nutritivo di riferimento, ha bisogno di poche presentazioni, tanto è famoso. E’ a base di vitamine, arginina, creatina e sali minerali con edulcoranti specifici per recuperare i nutrienti persi e ripartire con slancio, anche nel corso di giornate particolarmente pesanti.

Contiene inoltre tre-start, complesso di vitamine e minerali utili per ridurre stanchezza ed affaticamento (vitamine b6, b9 e b12); contribuire alla normale funzione del sistema immunitario (vitamina c e selenio); reintegrare i sali minerali persi (magnesio e potassio).

Gli integratori alimentari possono dare un grande supporto nel corso della tua giornata, visto che sono in grado di offrirti quella giusta dose di energia in più per sopportare il peso di lavoro, studio e stress aggiuntivo. Proprio per questo, l’integratore multivitaminico è l’opzione perfetta, considerando anche che su Amazon puoi acquistarne una confezione con ben 12 bustine a soli 5€ invece di 9,90€. Ma fai in fretta, ci sono pochi pezzi.