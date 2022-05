Echo Show 5 di 2ª generazione a prezzo REGALO su Amazon (-42%)

L’incredibile schermo intelligente Echo Show 5 di 2ª generazione è disponibile in offerta su Amazon con uno sconto shock del 42%.

L’offerta Amazon di oggi del 42% sull’ottimo Echo Show 5 di 2ª generazione è una di quelle che non puoi farti scappare per nessuna ragione al mondo se sei alla ricerca di un ottimo schermo intelligente dotato di Alexa.

La famiglia Echo Show di Amazon è da sempre considerata la punta di diamante del settore e, con l’offerta di oggi, hai la scusa perfetta per ricevere a casa in appena un giorno un device che imparerai ad amare sin dal primo momento.

Echo Show 5 di 2ª generazione è in offerta su Amazon con uno sconto del 42%

Compatto, discreto, intelligente e con un bel design: sono queste le caratteristiche più importanti che rendono Echo Show 5 di 2ª generazione il punto di riferimento del settore. Frontalmente è presente un display ad alta risoluzione dotato anche di una fotocamera da 2 MP: puoi video chiamare tutti i tuoi amici e parenti dotati di un altro Echo Show o dell’applicazione Amazon Alexa per smartphone.

Ma non solo: il display ti permette anche di guardare film e serie TV da tutte le più importanti piattaforme di streaming del momento (Prime Video, Netflix, eccetera) oppure ascoltare i tuoi brani preferiti da Amazon Music, Apple Music, Spotify, Deezer e non solo, semplicemente chiedendolo ad Alexa.

Inoltre, come ogni device smart di Amazon, con Alexa puoi tenere sotto controllo ogni dispositivo smart compatibile in casa dalle lampadine alle tapparelle passando anche per i robot aspirapolvere: ti basta un semplice comando vocale per controllare tutti i device senza muovere un dito.

Non perdere altro tempo e metti subito nel carrello lo schermo intelligente di Amazon fintanto che è ancora acquistabile con il 42% di sconto: montalo in salotto, in cucina oppure nella camera da letto e inizia a utilizzare Alexa e le sue numerose funzionalità fin da subito.