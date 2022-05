Eurovision 2022, ecco come vederlo in streaming gratis

Domani, 10 maggio, inizia l’Eurovision 2022: vi spieghiamo come guardarlo gratuitamente in streaming.

Ai nastri di partenza l’appuntamento con l’Eurovision Song Contest, uno degli eventi musicali più social degli ultimi anni. Per l’edizione 2022, il grande spettacolo dell’EBU si sposta a Torino, dopo la vittoria lo scorso anno dei Måneskin a Rotterdam, dove sarà condotto da Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika. Ogni anno, infatti, spetta alla nazione vincitrice organizzare la kermesse sul proprio territorio.

L’Italia parteciperà con Blanco e Mahmood, i vincitori dell’ultimo Festival di Sanremo con una versione rivisitata del brano “Brividi”, per non violare il regolamento della competizione, che pone un limite massimo per l’esecuzione a tre minuti. Ma come fare per assistere all’evento in TV, in streaming, tramite le apposite applicazioni ed eventualmente tramite una VPN?

Eurovision 2022: come e dove guardarlo

Così come accade dal 2021, il concorso dell’Eurovision Song Contest si suddivide in tre serate: due semifinali – questa sera e giovedì – e la finale di sabato 14 maggio, con la proclamazione del vincitore. L’Italia sarà presente unicamente nella serata conclusiva: le nazioni che contribuiscono maggiormente all’European Broadcasting Union – Italia, Francia, Spagna, Germania e Regno Unito – accedono infatti alla finale di diritto.

La kermesse musicale prevede un preciso regolamento, che permette ai primi dieci artisti in classifica di ogni semifinale di accedere all’appuntamento conclusivo.

Il voto è stabilito al 50% dalla giuria qualificata e al 50% dal televoto, secondo un meccanismo di distribuzione equo. Non solo, infatti, una nazione non può votare il proprio rappresentante in gara, ma i vari Paesi sono divisi in due gruppi di televoto, affinché la raccolta delle preferenze sia la più omogenea possibile. Nella prima semifinale avranno diritto di voto alcuni Paesi dei cosiddetti “Big 5”, ovvero Francia e Italia.

Seguire l’Eurovision è molto semplice, su qualsiasi piattaforma classica o digitale. In Italia la kermesse sarà trasmessa in diretta dalla Rai: la semifinale di domani 10 maggio, e quella del 12 maggio saranno disponibili su Rai 4 (canale 21 del Digitale Terrestre), mentre la serata conclusiva su Rai 1. Anche la piattaforma TivùSat sul canale 110 seguirà dal vivo la manifestazione, che come da tradizione si terrà alle 21.00, visto che seguirà il fuso orario dell’Europa Centrale.

In alternativa è possibile seguire l’evento in streaming on demand su Rai Play, oppure sul canale YouTube ufficiale, dove verrà offerta gratuitamente la diretta. Si può anche scaricare l’applicazione ufficiale per Android e iOS dalle funzionalità di secondo schermo.

Se per qualsiasi motivo non avete modo di accedere a questi servizi, ad esempio perché vi trovate all’estero, potete guardare le trasmissioni evitando il blocco geografico tramite l’utilizzo di una VPN. Tramite questa rete virtuale privata è infatti possibile modificare l’indirizzo IP del proprio dispositivo tramite il collegamento a server italiani, aggirando quindi l’ostacolo. A quel punto, infatti, il device risulterà connesso dal nostro territorio anche se si trovasse in Russia.

