Norton 360 Deluxe: antivirus scontato del 68%

Norton 360 Deluxe è il frutto dell’enorme esperienza di un marchio come Norton: con lo sconto del 68% rappresenta un’opportunità da non lasciarsi scappare.

Quando si parla di antivirus, Norton è il primo nome che viene in mente.

Il marchio in questione, nato nell’ormai lontano 1990, con il passare degli anni ha legato il suo nome agli strumenti utili per contrastare virus e altri potenziali pericoli informatici. Sin dalle sue prime versioni infatti, l’antivirus proposto da Norton si è dimostrato come indispensabile per contrastare le nuove forme di attacchi studiate da hacker e altri malintenzionati.

Oggi, a distanza di tanti anni, Norton è ancora un caposaldo del settore. Norton 360 Deluxe infatti, rappresenta quanto di meglio si possa individuare per proteggere i propri computer.

L’evoluzione dei pericoli informatici, non consente più di accontentarsi di un semplice antivirus. Proprio per questo motivo, stiamo parlando di una suite completa, dotata di svariati tool in grado di agire tempestivamente per bloccare ogni potenziale pericolo.

Norton 360 Deluxe rappresenta tutta l’esperienza di un’azienda importante come Norton

Gli antivirus sul mercato sono ormai decine e decine. Non tutti però permettono di abbinare potenza e flessibilità come fa Norton. In questo senso, a fare la differenza, è soprattutto l’esperienza del settore.

Il marchio in questione ha seguito la nascita e l’evoluzione della rete, rimanendo sempre in contatto con la realtà del momento e leggendo i possibili scenari futuri. Nello specifico, Norton 360 Deluxe offre funzioni mirate a contrastare virus e malware, oltre a una nuova e sempre più diffusa minaccia, ovvero i temuti ransomware.

Andando oltre alle classiche funzionalità legate agli antivirus però, questo pacchetto offre decisamente qualcosa in più: si parla, tra le altre cose, di un firewall e di un password manager. Entrambe le soluzioni utili per prevenire qualunque tipo di problema, preservando il computer dai pericoli della rete.

A queste si aggiungono 50 GB di spazio online per il backup del proprio computer, il tutto nei sicuri server forniti da Norton. Il sistema di protezione di navigazione per i minori poi, è uno strumento pressoché indispensabile per aprire Internet a tutta la famiglia.

Un pacchetto di sicurezza completo che, grazie anche alle recenti offerte, appare alquanto conveniente. Con lo sconto del 68% attuale infatti, è possibile ottenere un’abbonamento annuale a Norton 360 Deluxe solo per 29,99 euro: un prezzo molto basso visto quanto offre il prodotto di Norton.