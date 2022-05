Attenti a queste tre app su Google Play Store: possono rubarvi dati e soldi!

Ci sono tre app che possono essere molto pericolose se installate sul proprio dispositivo, fino a farvi perdere dispositivo e soldi.

Il pericolo virus informatico è sempre dietro l’angolo, e in tal senso nemmeno gli smartphone Android sono al sicuro. Anzi, parallelamente con l’enorme diffusione di questi dispositivi, è cresciuto notevolmente anche il numero di attacchi malware. Come segnalato da diversi siti internazionali, tra i quali Bleeping Computer, c’è una nuova minaccia nascosta a cui milioni di utenti devono assolutamente fare attenzione, in quanto ben camuffata all’interno di applicazioni che fino a poco tempo fa si trovavano addirittura nel Play Store di Google. Ma facciamo un passo alla volta.

Android, occhio a queste app pericolose

Secondo gli analisti le applicazioni incriminate in realtà contengono tutte il trojan Android.Spy.4488. Si tratta di un software malevolo capace di rubare subito i dati delle sue vittime, compresi quelli per loggarsi e accedere ai diversi servizi, specie quelli bancari. In questo modo è in grado di accedere al conto corrente del malcapitato rubandogli fino all’ultimo centesimo.

Attivo già a partire dall’inizio dell’anno, questo virus si sarebbe evoluto nel corso degli ultimi mesi, trovando “ospitalità” in molti applicativi. Di conseguenza, la nuova variante di questo banking trojan per Android è diventato molto più insidioso.

Una volta penetrato in un sistema, tramite false schermate di login o da ogni SMS ricevuto, inclusi quelli legati ai sistemi di verifica in due passaggi, il malware è in grado di rubare le password di moltissime app. In questo modo i criminali possono agire da remoto sul device della vittima in modo del tutto indisturbato, rubarne le credenziali bancarie ed effettuare frodi online.

E’ infatti anche in grado di sfruttare appositi payload malevoli scaricati da server che funzionano con protocollo C&C, svuotando a loro volta i conti correnti dei malcapitati. Le tre app all’interno delle quali si trova sono WhatsApp Plus, ObWhatsApp e GBWhatsApp. Se le avete installate sul vostro dispositivo, eliminatele subito.