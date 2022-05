Huawei Watch GT 3, l’ottimo smartwatch in SUPER SCONTO su Amazon

L’ottimo smartwatch Huawei Watch GT 3 con design premium torna in offerta su Amazon a un prezzo ridicolo: non fartelo scappare.

Quando si parla di smartwatch di un certo livello è quasi impossibile non consigliare di acquistare l’ottimo Huawei Watch GT 3, a maggior ragione quando va in offerta su Amazon a un prezzo che è quasi impossibile non prendere in considerazione.

Infatti, grazie allo sconto del 26%, il device di Huawei crolla a un prezzo quasi ridicolo e si pone come una scelta quasi obbligata se sei alla ricerca di un wearable di qualità, con un design unico e ricercato e con un gran numero di funzionalità extra.

Huawei Watch GT 3 crolla su Amazon con una offerta da non perdere (-26%)

Dotato di un elegante quadrante circolare leggermente curvo con un display AMOLED ad altissima risoluzione e con un’elevata luminosità, il device di Huawei è perfetto per essere indossato in ogni occasione: sotto una giacca per le cene di lavoro oppure in palestra durante gli allenamenti più duri.

Dotato di una batteria di ultima generazione in grado di garantire fino a 7 giorni di autonomia senza alcuna limitazione, il device è in grado di registrare un gran numero di dati relativi alla tua salute e agli allenamenti in palestra. Il sensore HR sul retro monitora costantemente 24/7 il battito cardiaco e la concentrazione di ossigeno nel sangue (SpO2), mentre i numerosi algoritmi ti garantiscono un tracking sempre preciso di oltre 100 modalità di allenamento differenti.

Cosa stai aspettando? Metti subito nel carrello l’ottimo smartwatch di Huawei e ricevilo direttamente a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione extra. Una volta allacciato al polso ti chiederai come hai fatto fino ad adesso senza un device così ottimizzato e ricco di funzionalità esclusive.