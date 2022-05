Motorola Moto G41, con mega batteria da 5000mAh crolla su Amazon

L’ottimo smartphone Motorola Moto G41 è in offerta su Amazon a un prezzo quasi ridicolo: monta una batteria da 5000mAh e molto altro.

Il tuo smartphone Android ormai non è più aggiornato e non riesce a starti dietro? Prendi al volo l’occasione di oggi di Amazon e acquista subito l’ottimo Motorola Moto G41 in offerta a un prezzo che difficilmente rivedrai nel breve periodo.

Infatti, grazie a uno sconto del 27%, il device crolla per la prima volta sotto la soglia dei 200€ e ti arriva a casa in 1 giorno e senza costi di spedizione extra.

Motorola Moto G41 crolla di prezzo in questa incredibile offerta di Amazon

Lo smartphone di Motorola non solo è dotato di un device molto piacevole e giovanile, ma monta anche un bel pannello OLED da 6.4 pollici ad alta risoluzione; è ideale per qualsiasi tipologia di utilizzo, dal gaming ai social passando per le applicazioni di messaggistica istantanea.

L’elemento forte del device è senza ombra di dubbio la batteria da 5000 mAh che ti assicura moltissime ore di utilizzo senza temere di restare a secco a metà giornata: l’azienda è famosa per l’incredibile ottimizzazione software in grado di assicurare lunghe ore di utilizzo senza compromessi. Dotato di un hardware scattante e potente, lo smartphone monta una fotocamera tripla con sensore principale da 48 MP in grado di scattare foto di altissimo livello anche in condizioni di scarsa luminosità.

Metti subito nel carrello l’ottimo smartphone di fascia media di Motorola e ricevilo già domani direttamente a casa: resterai piacevolmente stupito della qualità costruttiva del device e del suo incredibile rapporto qualità/prezzo. Non farti scappare questa occasione: a questo prezzo siamo certi che andrà a ruba in pochissimo tempo.