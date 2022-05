Prime Video, film e serie TV in uscita tra il 9 e il 15 maggio 2022

I film e le serie TV su Prime Video tra il 9 e il 15 maggio 2022: dalla collezione di 007 alla serie di sketch The Kids in the Hall.

Settimana decisamente fiacca per Prime Video quella tra il 9 e il 15 maggio 2022. La piattaforma non offre contenuti di rilievo in questi giorni, ma si prepara ai prossimi, decisamente più allettanti.

La cosa più emozionante di questa settimana è che sarà disponibile la collezione dei film di 007 per un periodo di tempo limitato, dal vecchio Licenza di uccidere con protagonista Sean Connery al più recente No Time To Die, che ha debuttato nei cinema lo scorso anno.

Per il resto, davvero poca carne al fuoco. Qualcuno potrebbe dare una possibilità a Lizzo: attenti alle Big Grrrls, nuova serie unscripted in otto episodi che segue la superstar e icona Lizzo alla ricerca di donne toste e sicure di sé da ingaggiare come parte delle “Big Grrrls” per il suo tour mondiale. Così, 10 donne entreranno nella Big Grrrls House per dimostrare di essere adatte allo scopo e di avere ciò che serve per giungere in fondo alla competizione.

Altri abbonati potrebbero invece dare un’occhiata a The Kids in the Hall, serie di sketch con divertenti personaggi fuori dal comune e storici tormentoni, fatta di gag satiriche e comicità spassosa.

Serie TV originali

The Kids in the Hall – 13 maggio

Lizzo: attenti alle Big Grrrls – 13 maggio

Film

No Time To Die – 13 maggio

Spectre – 13 maggio

Skyfall – 13 maggio

Quantum of Solace – 13 maggio

Casino Royale – 13 maggio

La morte può attendere – 13 maggio

Il mondo non basta – 13 maggio

Il domani non muore mai – 13 maggio

GoldenEye – 13 maggio

007- Vendetta privata – 13 maggio

007 – Zona pericolo – 13 maggio

007 – Bersaglio mobile – 13 maggio

Mai dire mai – 13 maggio

Octopussy – Operazione piovra – 13 maggio

Solo per i tuoi occhi – 13 maggio

Moonraker – Operazione spazio – 13 maggio

La spia che mi amava – 13 maggio

Agente 007 – L’uomo dalla pistola d’oro – 13 maggio

Agente 007 – Vivi e lascia morire – 13 maggio

Agente 007 – Una cascata di diamanti – 13 maggio

Agente 007 – Al servizio segreto di Sua Maestà – 13 maggio

Agente 007 – Si vive solo due volte – 13 maggio

Agente 007 – Thunderball: operazione tuono – 13 maggio

Agente 007 – Missione Goldfinger – 13 maggio

Agente 007, dalla Russia con amore – 13 maggio

Licenza di uccidere – 13 maggio

Il primo Natale – 13 maggio

Amore sull’onda – 15 maggio

Un’estate romantica – 15 maggio

Una vita da star – 15 maggio

Un ranch per due – 15 maggio

Brezza d’amore – 15 maggio

Summer Love – 15 maggio

Love at Sea – 15 maggio

Aniara – 15 maggio

Monsters of Man – 15 maggio

